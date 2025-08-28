'빵에 관하여' 글 올린 이진숙 "저급한 정치선동…직원 위해 구입"

이진숙 위원장, SNS에 의혹 직접 해명

"직원 격려 목적으로 카드 사용" 주장

이진숙 방송통신위원장이 과거 대전MBC 사장 사퇴 직전 법인카드로 빵 100만원어치를 구매했다는 의혹에 대해 억울하다고 하소연하며 해명에 나섰다. 27일 이 위원장은 페이스북에 '빵에 관하여'라는 제목의 글을 올리고 관련 의혹에 대해 "저급한 정치 선동"이라고 주장했다.

이진숙 방송통신위원장이 지난 20일 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

이 위원장은 대전MBC 사장에서 사퇴하기 하루 전인 2018년 1월 8일 법인카드로 서울 자택 부근에서 44만 원, 대전에서 53만 원 정도의 과자류를 구입한 바 있다. 이에 대해 그는 "당시 대전MBC는 파업 중이었고 파업 중에도 고생하는 비서실 직원, 환경미화원, 경비원, 운전기사들을 위해 5만원 안팎의 롤케이크 또는 쿠키류를 구입한 것으로 기억한다"고 해명했다. 이어 그는 "10년 전의 일이라 청문회 당시 정확한 상황을 기억 못 했는데, 당시 수행비서가 잠시 쉬는 시간에 '사장님 댁 부근에서 과자류를 구입했는데, 롤케이크 같은 것은 많은 양을 구비해두지 않기 때문에 제가 대전에서 나머지를 구입했다'고 연락해 왔다"고 덧붙였다.

당시 수행비서가 대전에서 서울 집까지 회사 차량으로 자신을 데려다줬고 그와 함께 집 부근 제과점에서 과자류를 사고 법인카드도 맡겼으며 카드와 과자류를 경영국장에게 전달하라고 하고, 경영국장이 수고한 분들에게 전달하도록 조치한 기억이 났다는 게 이 위원장 설명이다. 다만 그는 "(당시 구매한 제품이)롤케이크였는지, 쿠키였는지, 아니면 양쪽 다인지는 아직도 모르겠다"면서 "1인당 4~5만원어치 과자류를 선물용으로 구입했다는 사실은 분명히 기억한다"고 했다. 그러면서 이 위원장은 "법인카드는 업무용으로 기업이나 관계 부처의 사람들을 만날 때도 사용하지만 직원 격려 목적으로도 사용할 수 있다"고 말했다.

이진숙 "MBC서 법인카드 내역 공개한 사람 내가 유일"

이 위원장은 지난해 6월 인사청문회를 앞두고 더불어민주당 의원들이 요구한 MBC 근무 당시 법인카드 사용 내역을 공개하는 데 동의한 바 있다. 이에 대해 그는 "업무 외에 사적으로 사용한 적이 없어 떳떳하기에 공개하기로 했던 것"이라며 MBC에서 자발적으로 법인카드 사용 내역을 공개한 것은 창사 64년 동안 자신이 유일하다고 강조했다. 이 위원장은 "민주당은 이런 소명과 설명에도 끊임없이 나를 희화화했다"며 "민주당 일부 의원들의 '작업' 결과 나는 '빵진숙'이 됐다"고 주장했다. 그러면서 "진실과 진상을 알고 싶다면 수사 결과가 나오기를 기다리면 될 일"이라고 덧붙였다.

이진숙 방송통신위원장이 21일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에 참석해 있다. 김현민 기자 원본보기 아이콘

앞서 지난해 7월 말 민주당 의원들은 이 위원장이 대전MBC 사장 재직 당시 법인카드를 유용했다며 업무상 배임, 청탁금지법 위반, 뇌물 공여 등의 혐의로 경찰에 고발했다. 전국언론노동조합과 민주언론시민연합 등 시민단체도 "주말과 휴일에 고급 호텔과 식당, 유흥업소 등에서 개인적으로 사용한 정황이 있다"며 검찰에 고발한 바 있다. 이 위원장은 해당 의혹과 관련해 지난달부터 대전 유성경찰서에 여러 차례 출석해 조사받은 것으로 전해졌다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



