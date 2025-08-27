본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

창원 S-BRT 구간서 유턴하던 승용차, 버스와 충돌 … 8명 경상

영남취재본부 이세령기자

입력2025.08.27 20:46

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
충돌 사고가 난 버스에서 승객들이 구급대원의 도움을 받아 내리고 있다. 창원소방본부 제공

충돌 사고가 난 버스에서 승객들이 구급대원의 도움을 받아 내리고 있다. 창원소방본부 제공

AD
원본보기 아이콘

27일 오후 4시 10분께 경남 창원시 성산구 시민생활체육관 인근 삼거리 S-BRT(고급 간선급행체계) 구간에서 가음정동 쪽으로 직진하던 시내버스와 주변 도로에서 유턴하던 승용차가 충돌했다.


버스 앞부분과 승용차 운전석 부위가 부딪친 충격으로 버스 운전기사와 승객 등 시내버스에 타고 있던 19명 중 8명이 경상을 입고 병원에 옮겨졌다.

승용차 운전자 60대 A 씨와 동승자 1명도 통증을 호소했으나 병원에 이송되진 않았다.


사고 직후 현장 주변이 수습되는 동안 20분 넘게 정체가 빚어졌다.


사고 당시 버스 기사와 승용차 운전자 모두 술을 마셨거나 무면허 상태는 아닌 것으로 파악됐다.

경찰은 승용차가 신호를 위반해 유턴하면서 사고가 난 것으로 보고 운전자 A 씨를 교통사고처리특례법상 과실 치상 혐의로 불구속 입건하고 정확한 사고 경위 등을 조사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이 모든 게 2만원? 한국인들 너무 부럽잖아"…외신도 주목한 K찜질방 "이 모든 게 2만원? 한국인들 너무 부럽잖아"…외... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

"버렸다간 큰일 나는 쓰레기봉투"…발렌시아가의 파격 디자인

"피부에 착 붙이면 살이 쑥"…마이크로니들 열풍 예고

"소아의료 공백 해소 위해 전담 법·부처 필요"

항암치료 받으러 고속버스 타고 4시간, 성현이의 병원 상경기

이 한장의 사진에 담긴 악연…국힘 지형이 요동친다

거래 뜸한데…5% 은행 이자보다 낫네

새로운 이슈 보기