중화동 309-99 일대, 1280가구 규모 수변 활력단지 재탄생

서울시, 27일 신통기획 확정



중랑구 중화동 309번지 일대가 1280가구 규모의 주거단지로 탈바꿈한다.

서울시는 '중화동 309-39일대 재개발사업' 신속통합기획을 확정했다고 27일 밝혔다.

중랑구 중화동 309-39 일대 신속통합기획 조감도 서울시 제공

이번 결정에 따라 대상지는 35층 1280가구가 들어서는 수변 활력 주거단지로 거듭난다. 대상지는 2009년 중화 재정비촉진지구로 지정됐으나 2023년 해제된 이래 주거환경 노후화로 주민 불편이 야기됐던 곳이다.

시는 중랑천, 봉화산, 장미축제 등 지역 일대가 가진 자연·문화자원을 활용해 생활권의 중심 단지를 조성하겠다는 계획이다. △중랑천의 새로운 풍경을 만드는 수변 경관 △지역의 활력을 이끄는 주거단지 △주변 지역과 연계되는 보행 친화형 생활공간 △생활 기반시설 조성을 통한 편리한 정주 환경 조성 등 4가지 계획 원칙을 담았다.

먼저 시는 중랑천·봉화산 자락과 조화로운 수변 특화 단지를 계획했다. 수변 인근은 18층 내외 중저층으로 계획하고, 단지 중앙에는 중랑천과 봉화산 조망이 가능한 고층(최고 35층 내외)의 조망 특화 랜드마크 주동을 조성한다.

지역 주민의 여가·문화·복지를 지원하는 지역 활성화 시설도 계획했다. 장미제일시장 인근에 근린생활시설과 지역 주민이 함께 활용할 수 있는 공공시설을 배치해 대상지가 지역 일대의 활력을 이끌도록 했다. 대상지 북서 측에 계획된 공공시설에는 고령화 사회에 대비한 데이케어센터와 노인복지관을 조성하고, 공영주차장을 조성할 방침이다.

중화역에서 중랑천으로 가는 길목에는 어린이공원과 녹지 보행가로를 조성해 단절된 구도심과 수변을 연결하겠다는 구상이다. 신묵초등학교와 장미제일시장 등 지역 내 주요시설을 연결하는 남-북 간 보행 동선과 가로공간 특화계획을 수립해 주민의 생활 편의성을 높였다.

아울러 기존 단지 중앙의 배꽃공원은 남측 어린이공원으로 통합 배치해 공동주택 획지를 효율적으로 활용할 예정이다.

조남준 서울시 도시공간본부장은 "중랑천 수변공간 개편 등 지역 일대 변화 속에서 중화동 309-39일대가 수변 활력 단지로 거듭나 주민의 쾌적한 일상생활과 지역 활성화로 이어지길 기대한다"라고 말했다.

한편 이번 '중화동 309-39 일대 재개발' 기획 확정으로 서울시 내 신통기획 사업지 205개소 중 132개소에 대한 기획이 마무리됐다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



