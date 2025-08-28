폭염인데 냉방 불량…7월 소비자 불만 상담 1위 '에어컨'

한국소비자원·소비자단체협의회 빅데이터 분석

6월 대비 에어컨 상담 122% 증가

상담 다발 품목서도 에어컨 민원 많아

기록적인 폭염이 지속되면서 지난달 에어컨 관련 소비자 불만 상담 건수가 크게 증가한 것으로 나타났다.

한국소비자원과 한국소비자단체협의회는 1372소비자상담센터를 통해 접수된 소비자상담 사례를 빅데이터 시스템으로 분석한 결과, 7월 유아용식생활용품, 에어컨, 아파트 등 상담이 전달 대비 많이 늘었다고 28일 밝혔다.

지난달 소비자상담은 총 6만2001건으로 전달 5만1910건 대비 19.4%(1만91건) 증가했고, 올해 상반기에도 1월 4만4777건에서 6월 5만1910건으로 상승했다.

6월과 비교해 지난달 상담 증가 폭이 큰 품목은 건수 기준 에어컨으로 1192건(122%↑)이 들어왔다. 증가율에서는 '유아용식생활용품'이 933.3%(252건)로 가장 높았다.

유아용식생활용품은 젖병 세척기의 내부 부품 파손 관련 환급 및 안전성 조사 요구가 많았다. 에어컨은 냉방 불량, 청소 후 고장, 수리비 불만, 서비스 지연 등의 품질·AS관련 상담이 대부분이었다.

상담 다발 품목은 에어컨(2169건), 항공여객운송서비스(1457건), 헬스장(1331건) 등이었다. 또 여름 휴가철 항공권 취소, 대형 헬스장 폐업, SK텔레콤 해킹 등으로 인한 이동전화서비스의 경우 6월부터 계속 증가세를 유지하고 있다.

지난해 7월 대비 상담이 증가한 품목은 유아용식생활용품 1892.9%(265건), 신용카드 113.8%(347건), 에어컨 106.8%(1120건) 등이었다. 신용카드는 발급 요청하지 않은 카드가 배송 중이라는 스미싱 피해 관련 상담이 많은 것으로 나타났다.

반면 전년 동월 대비 감소한 품목은 신유형상품권 -74.8%(220건), 국외여행 -73.5%(761건), 각종 숙박시설 -38.0%(957건) 등이었다. 이는 지난해 7월에 티몬·위메프(티메프) 사태로 인한 상품권과 국외여행·숙박시설 관련 상담이 크게 증가했다가 올해 감소한 데 따른 것으로 분석된다.

소비자원은 "소비자피해가 발생할 경우 거래내역, 증빙서류 등을 갖춰 1372소비자상담센터 또는 소비자24를 통해 상담을 신청할 수 있다"고 설명했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



