[르포] 40여년만에 다시 뭉친 광주·전남…'새로운 호남' 선언

27일 나주시청서 특별지자체 선포식 거행

강기정 광주시장·김영록 전남도지사 맞손

김경수 지방시대위원장 "정부지원 약속"



지난 1986년 행정분리 이후 첫 통합 의미

양 지자체 향후 '행정통합' 가능성도 언급

제 1호 공동사무 광주~나주 광역철도 선정

27일 오전 10시 30분 나주시청 대회의실에서 강기정 광주시장, 김영록 전남도지사, 신수정 광주시의회 의장, 김태균 전남도의회 의장, 김경수 지방시대위원회 위원장 등이 참석한 가운데 ‘광주·전남 특별지방자치단체 추진 선포식’이 진행됐다. 심진석 기자 AD 원본보기 아이콘

광주광역시와 전라남도가 행정분리 된 지 약 40여년 만에 다시 통합의 길을 걷기로 했다. 공동현안을 함께 해결해 나갈 특별기구 형태인 '특별지방자치단체'를 구축, '하나의 호남'으로 나아갈 것을 약속했다.

27일 오전 10시 30분 나주시청 대회의실. 현장엔 강기정 광주시장, 김영록 전남도지사를 비롯해 신수정 광주시의회 의장, 김태균 전남도의회 의장, 김경수 지방시대위원회 위원장, 광주시 및 전남도 관계자 약 70여명이 참석한 가운데 '광주·전남 특별지방자치단체(이하 특별지자체) 추진 선포식'이 진행됐다.

이번 두 광역 단체 통합의 초기 기틀을 마련한 김경수 위원장은 "광주와 전남은 한 해 평균 약 1만여명의 젊은이가 이탈하는 등 위기에 빠져 있다"며 "각각의 전략 산업을 교육 등과 연계해 인재를 육성하고, 도로 등 사회기반 시설을 확대해 광주와 전남을 하나의 생활권으로 구축하는 것이 이번 광주·전남 특별광역연합의 핵심이다. 각자도생이 아닌 하나의 원팀이 돼야 한다. 정부 차원의 지원을 이끌어 내겠다"고 인사말을 건넸다.

강기정 광주시장, 김영록 전남도지사, 윤병태 나주시장은 27일 특별지방자치단체 제1호 공동사무로 '광주~나주 광역철도 사업'을 선정한 뒤 업무협약을 했다. 심진석 기자 원본보기 아이콘

이날 행사에서 강기정 광주시장과 김영록 전남도지사는 특별지자체 선포 의미를 다시금 되짚는 데 집중했다. 특히 '행정통합'이란 시대적 과제를 해결하자는 의지를 강하게 표명했다.

강기정 광주시장은 "이재명 정부 5극(수도권, 충청권, 광주·전남권, 대구·경북권, 부산·울산·경남권) 3특(강원권, 전북권, 제주권) 기조 아래 특별지자체 선포를 하게 돼 기쁘다"며 "김영록 지사의 과감한 결단, 김경수 위원장의 큰 방향이 오늘을 있게 했다"고 공을 돌렸다.

그러면서 "호남은 60~70년대 산업화, 90년대 반도체 중심의 연구산업 육성이란 큰 국가 경제 정책 전환점에서 두 번의 소외를 받았다"라며 "이 과정에서 수도권 집중 현상은 더욱 가속화 됐고, 호남은 더욱 어려움을 겪게 됐다"고 설명했다.

이어 "이재명 정부에서 5극 3특 체제를 구체화 하고 있다. 우리는 이 기회를 놓쳐선 안 된다"며 "교통, 산업, 경제 등 여러 분야의 기능통합을 하고 향후 행정통합의 길을 모색해야 한다"고 강조했다.

김영록 지사도 "광주와 전남은 단순한 이웃이 아닌 항상 함께 성장하고 아파했던 같은 뿌리를 가지고 있었다"며 "호남은 과거 조선 시대엔 전국 8도를 먹여 살렸고, 일제시대엔 광주학생운동 등 민족적 저항을 이끌어 왔으며, 80년 5월엔 대한민국 민주주의를 지켜왔다"고 역설했다.

또 "비록 지난 1986년 광주와 전남의 행정은 분리됐지만, 여전히 같은 생활권에서 함께 해 왔다"며 "이재명 정부에서 5극 3특 국가정책을 추진하면서 우리 호남에 많은 지원을 약속했다. 우리는 이를 담을 그릇을 준비해야 하고, 특별광역연합이 그 그릇이 될 것이다"고 밝혔다.

김 지사는 "앞으로 광주·전남 르네상스 시대를 열어가겠다. 장기적으로 광주와 전남의 행정통합 길을 모색해 나갈 수도 있다"라며 "대한민국 미래를 함께 열어가는 중심축이 되겠다"고 말했다.

이날 협약에 따라 두 시·도는 수도권 집중 심화와 지방소멸 위기라는 국가적 과제에 대응하기 위해 이재명 정부의 '5극3특 국가균형성장 전략'에 발맞춰 공동 행정 체제를 구축하기로 했다.

특별지방자치단체(가칭 '광주·전남특별광역연합') 설치에 합의하고, 올 연말까지 특별지방자치단체 출범을 목표로 '광주·전남합동추진단'을 구성할 예정이다.

김경수 지방시대위원회 위원장이 27일 ‘광주·전남 특별지방자치단체 추진 선포식’ 행사를 마친 후, 정부의 지방도시 발전 계획 방향 등에 대해 기자들에게 설명하고 있다. 심진석 기자 원본보기 아이콘

합동추진단은 특별지방자치단체 운영(조직·재정·연차별 업무계획 등), 초광역 공동사무와 국가 이양 사무 발굴, 의회 설치, 규약 제정 등 특별지방자치단체 설립을 위한 사전 준비를 전담한다.

두 시·도는 이날 제1호 공동사무로 '광주~나주 광역철도 사업'을 선정하고 광주·전남·나주 3개 지자체 업무협약도 했다. 오는 9월까지 노선 합의를 완료하고, 정부와 국회를 상대로 공동 대응하는 등 긴밀히 협력할 예정이다.

특히 3개 지자체는 광역철도의 조속 건설과 호남권의 지속 가능한 발전을 위해 올해 내 '제5차 국가철도망 구축계획' 반영을 목표로 국토교통부와의 협의를 이어갈 계획이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



