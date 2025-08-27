신세계 센텀시티, 여름철 지친 피부 위한 ‘듀얼 소닉’ 선봬

신세계 센텀시티는 인체적용 시험 결과로 증명된 홈 케어 뷰티 디바이스인 '듀얼 소닉'을 선보인다.

듀얼 소닉은 피부 탄력을 위한 최고급 HIFU(고강도 집속 초음파) 리프팅으로 여름철 강한 자외선으로 지친 피부를 위해 근막에서부터 탄력을 끌어올리는 뷰티 디바이스이다.

정밀한 듀얼 레이어 집중 초음파로 고밀도 탄력 케어를 할 수 있는 '듀얼 소닉 프로페셔널 알파'와 피부관리 7가지 기능을 하나에 담은 '듀얼 소닉 맥시멈' 등 피부 고민 별로 맞춤 사용이 가능한 뷰티 디바이스들이 있다.

팝업 오픈 기념을 맞이해 1:1 맞춤 체험 이벤트와 하이얄 마스크팩 세트(10매)를 증정하는 SNS 인증 이벤트, 매주 금~일 오후 2시와 7시, 단 30분간 추가 5% 할인을 진행하는 위켄드 타임세일도 준비돼 있다.

듀얼 소닉은 백화점 1층에서 11월 23일까지 만나볼 수 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



