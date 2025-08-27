본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

'구속 갈림길' 한덕수 영장심사 시작…이르면 오늘 밤 결론

염다연기자

입력2025.08.27 14:08

시계아이콘01분 11초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내란 방조 등 혐의…묵묵부답 출석
韓 "구속 사유 충족되지 않는다" 주장 예상
특검팀, 362쪽 의견서 등 준비

윤석열 전 대통령의 내란 행위를 방조한 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리의 구속 여부를 가를 법원 심사가 27일 시작됐다. 전직 총리에 대한 구속 심사는 헌정사상 처음이다.

12.3 비상계엄 관련 내란 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 27일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 전직 총리에 대한 구속영장 청구는 헌정사상 처음이다. 2025.08.27 윤동주 기자

12.3 비상계엄 관련 내란 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 27일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 전직 총리에 대한 구속영장 청구는 헌정사상 처음이다. 2025.08.27 윤동주 기자

AD
원본보기 아이콘

서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 이날 오후 1시 30분부터 한 전 총리에 대한 영장실질심사를 열고 구속 수사 필요성을 심리 중이다.


이날 오후 1시 18분께 구속심사가 열리는 법원에 도착한 한 전 총리는 '계엄 정당화를 위해 국무위원들을 불렀는지', '왜 계엄 선포문을 받지 않았다고 주장했는지', '대선 출마가 수사를 피하기 위함이었는지' 등 취재진의 질문에 묵묵부답으로 일관하고 법정으로 올라갔다.

특검팀에서는 김형수 특검보 등 6명이 심사에 참석한다. 54페이지 분량의 구속영장 청구서 외에도 362쪽 분량의 의견서, 폐쇄회로(CCTV) 영상 등을 제시하면서 혐의 및 구속 필요성 소명을 위한 총력전을 벌일 계획이다. 특검팀은 영장심사에서 범죄의 중대성과 증거 인멸 및 도주의 우려, 재범의 위험성 등을 강조할 전망이다.


반면 한 전 총리 측은 위증 혐의와 관련해서도 혐의를 스스로 인정하고 있다며 구속 사유가 충족되지 않는다고 주장할 것으로 보인다.


지난 24일 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 한 전 총리에 대해 내란 우두머리 방조 및 위증, 허위공문서 작성 및 행사 등 혐의를 적용해 구속영장을 청구했다. 특검팀은 한 전 총리를 세 차례 불러 의혹 전반을 확인하고 한 전 총리의 자택과 국무총리 공관 등을 압수수색했다.

한 전 총리는 불법 계엄의 절차적 정당성을 확보하는 데 방조·가담했다는 의혹을 받고 있다. 한 전 총리는 강의구 전 대통령실 부속실장이 계엄 이후 작성한 문건에 서명했으나 며칠 뒤 '사후 문건을 만들었다는 게 알려지면 또 다른 논쟁을 낳을 수 있으니 없던 일로 하자'라고 요청했고, 결국 문건이 폐기된 것으로 알려졌다.


아울러 '계엄 선포문을 인지하지 못했다'는 취지로 헌법재판소와 국회 등에서 위증한 혐의도 받는다. 한 전 총리는 지난 2월 국회에서 계엄 선포문에 대해 "계엄 해제 국무회의가 될 때까지는 전혀 인지하지 못했고, (나중에) 양복 뒷주머니에 있는 것을 알았다"고 증언했지만, 한 전 총리가 계엄 문건 등을 챙겨 살펴보는 장면이 담긴 대통령실 CCTV를 특검팀에서 확보한 상태다.


비상계엄 관련 국무위원에게 구속영장이 청구된 것은 김용현 전 국방부 장관, 이상민 전 행정안전부 장관에 이어 세 번째다. 구속영장이 발부되면 남은 국무위원들을 향한 특검팀의 수사에 힘이 실릴 전망이다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장서 전국 최악 하락지로 "분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

"버렸다간 큰일 나는 쓰레기봉투"…발렌시아가의 파격 디자인

PD 꿈꿨던 전업주부에서 미국 대통령 통역까지…이연향은 누구인가

"소아의료 공백 해소 위해 전담 법·부처 필요"

항암치료 받으러 고속버스 타고 4시간, 성현이의 병원 상경기

이 한장의 사진에 담긴 악연…국힘 지형이 요동친다

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

새로운 이슈 보기