본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

금강경과 피아노의 만남…영남대 로스쿨 이성원 교수, 이색 북콘서트

영남취재본부 구대선기자

입력2025.08.27 13:37

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

영남대학교 법학전문대학원 이성원 교수가 29일 저녁 7시 영남대 천마아트센터 챔버홀에서 '금강경 콘서트'를 연다. '비움과 채움(空과 色)'이라는 주제로 진행될 이번 북콘서트는 이성원 교수가 최근에 출간한 '차근차근 풀어보고 단박에 이해하는 금강경'을 바탕으로, 금강경의 핵심 메시지와 구조적 이해법을 쉽고 명료하게 풀어내는 공개 강연이다.


이 교수가 출간한 도서는 금강경 본문을 '서분정종분유통분'의 큰 흐름으로 정리하고, 정종분을 '본문후렴'의 8개 단위로 재구성해 설명한다. 수차례 읽어도 전체 맥락을 잡기 어려웠던 독자에게 원문 한 문장 한 문장을 구조 속에서 이해하도록 돕는 점이 특징이다.

금강경과 피아노가 함께 하는 북콘서트를 알리는 포스터

금강경과 피아노가 함께 하는 북콘서트를 알리는 포스터

AD
원본보기 아이콘

또한 금강경이 공(空)이라는 단어를 직접 쓰지 않으면서도 색(色)과 공(空)의 관계를 통해 '깨달음(공)'과 '현실(색)의 실천'을 동시에 요구하는 경전임을 원문 분석으로 제시한다. 법학자의 엄정한 논증과 구조적 독해로 경전을 해설하는 시도가 "혁신적이면서도 원문에 충실하다"는 호평을 받고 있다.

아울러 이번 북토크 콘서트에 이어 피아노 연주회가 함께하는 이색 콘서트로 진행된다. 이성원 교수가 직접 연주에 나서 베토벤 '피아노 소나타 8번 '비창' 2·3악장', 바흐 '예수, 인간 소망의 기쁨(BWV 147)(피아노 듀오·이미연 협연), 슈베르트 '즉흥곡 Op.90-3' 등을 선보일 예정이다.


이성원 교수는 대륜중, 경신고, 서울대 법대와 American University, 영남대 법학전문대학원을 졸업하고 대한민국 및 미국 뉴욕주 변호사로 활동했으며, 2023년 3월부터 영남대 법학전문대학원에서 민사법·국제거래법을 가르치고 있다. 강연과 연주가 어우러지는 이번 'Book & Piano Concert'는 사전 신청없이 전석 무료로 관람할 수 있다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장서 전국 최악 하락지로 "분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

"버렸다간 큰일 나는 쓰레기봉투"…발렌시아가의 파격 디자인

"영어유치원 판치는 韓, 극약처방 필요"…'7살부터 의무교육' 입법 시동

"관련 법, 전담 부처 신설해 재건 나서야"

항암치료 받으러 고속버스 타고 4시간, 성현이의 병원 상경기

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

지난해 더위 넘어섰다…한달째 폭염 위기경보 '심각'

새로운 이슈 보기