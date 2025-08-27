순찰 경찰관 보고 '멈칫' … 검문하니 불법 도박사이트 운영 수배자

경남경찰청 본관 앞 포토존. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

100억원대 불법 도박사이트를 운영한 혐의로 지명수배가 내려진 20대 남성이 경찰 순찰 중에 검거됐다.

경남경찰청 범죄대응예방과는 지난 22일 중요범죄 지명수배자 20대 A 씨를 도박 장소 등 개설 혐의로 검거했다고 27일 밝혔다.

당시 경남청 기동순찰대는 창원시 마산합포구 해운동 도로에서 관계성 범죄 예방 순찰 및 기초질서 단속을 하던 중, 순찰 중인 경찰관을 보고 멈칫하던 차량을 발견했다.

수상히 여긴 경찰관은 해당 차량을 즉시 안전한 곳으로 유도해 정차하게 한 뒤, 검문을 시행했다.

그러자 운전자는 경찰의 면허증 제시 요청을 거부했고 경찰은 차량번호 조회를 통해 차량 소유주와 운전자가 다른 것을 확인했다.

이에 근무 중이던 경찰관 6명이 차량을 에워싸 도주로를 차단하고 운전자를 차에서 내리게 했다.

끈질긴 추궁 끝에 경찰은 운전자가 100억대 인터넷 불법 도박사이트 운영 혐의로 두 달 전 부산경찰청에서 체포영장을 발부받아 쫓고 있는 동종 전과 3범의 지명수배자 A 씨라는 걸 확인했다.

경찰은 A 씨를 현장에서 검거해 신병을 해당 수사관서로 넘겼다.

경남청 관계자는 "기동순찰대의 적극적인 순찰로 지명수배자를 검거해 장기 미제사건으로 이어질 가능성을 사전에 차단할 수 있었다"라며 "앞으로도 시민의 안전을 최우선으로 생각하고 범죄 예방 활동을 강화하겠다"고 말했다.





