SH·육군 52사단, 재난 상황 대응 위한 업무협약 체결

이정윤기자

입력2025.08.27 10:26

SH·육군 52사단, 재난 상황 대응 위한 업무협약 체결
서울주택도시개발공사(SH)는 육군 제52보병사단과 재난 대응 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.


이번 협약은 기습적 국지성 강우와 급격한 기상 변화로 재난 위험이 높아지는 상황에 대응해 대규모 재난 시 자원 부족에 대비하고 신속한 수습·복구 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

양 기관은 협약을 통해 ▲SH 사업장 재난 상황 발생 시 군부대의 응급 피해 복구 지원 ▲군 작전 계획 수립에 필요한 범위 내 정보 공유 및 그레이트 한강 사업 재난 안전 상호 협조 ▲수도 방위를 위해 복무 중인 장병 사기 진작을 위한 위문금 전달 등에서 협력하기로 했다.


황상하 SH 사장은 "이번 협약은 군과 공사가 재난 대응의 든든한 동반자가 되는 의미 있는 출발점"이라며 "시민의 생명과 재산을 보호하고 보다 안전한 도시를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 했다.




이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
