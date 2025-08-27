직방, 청약 단지 정보부터 신청까지 '분양' 서비스 강화

부동산 플랫폼 직방이 전국 무순위 청약 단지 목록을 포함한 아파트 분양 정보를 모은 '분양' 메뉴를 신설했다고 27일 밝혔다.

기존에는 직방과 호갱노노에서 아파트 청약 단지를 확인하려면 단지명 검색이나 지도 탐색 과정을 거쳐야 했다. 분양 메뉴에서는 진행 중인 청약 단지 목록과 단지별 세부 정보, 청약홈 연계 신청까지 확인할 수 있다.

직방·호갱노노 애플리케이션 메인 화면에서 분양 메뉴를 클릭하면, 서울, 경기, 인천, 부산, 대전 등 주요 지역별 청약 단지를 한 눈에 파악할 수 있다. 단지별 일정에 따라 분양 예정·분양 임박·청약 중 등으로 구분해 이용자가 현황을 쉽게 알 수 있도록 했다. 단지 세부 페이지에서는 가구수, 타입별 분양가, 청약 일정, 청약 경쟁률, 학군 정보 등 정보도 제공한다.

특히 계약 취소나 미계약으로 발생한 잔여 가구를 최초 분양가에 공급하는 방식의 무순위 청약 전용 메뉴도 별도로 마련했다. 최근 '줍줍 청약'에 대한 관심이 높아지는 추세를 반영했다. 무순위 청약 단지는 진행 일정 순으로 정리해 제공되며 청약 신청하기를 누르면 한국부동산원 청약홈으로 바로 연결된다.

앱별 특화 기능도 함께 강화했다. 직방 앱에선 분양 지도 보기 기능을 통해 단지 위치와 주변 교통·생활 편의시설을 한눈에 파악할 수 있다. 호갱노노 앱은 분양결과 메뉴에서 청약 경쟁률, 미달 여부, 당첨 가점 등을 확인할 수 있다. 향후 청약 캘린더와 청약 가점 계산기 등을 추가해 청약 관련 서비스 범위를 지속적으로 확대할 계획이다.

안성우 직방 대표는 "아파트 분양에 대한 관심은 청년층부터 중장년층까지 전 연령대에서 꾸준히 높아지고 있다"며 "누구나 직방과 호갱노노의 분양 메뉴를 통해 청약 정보를 쉽고 편리하게 확인하고, 신청까지 이어질 수 있도록 서비스를 고도화해 나가겠다"고 말했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



