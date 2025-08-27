구룡마을 토지·물건 수용 완료…2029년까지 자연 친화 단지 조성

보상 2년 만에 토지 24만㎡ 등 소유권 이전 완료

간이공작물 등은 1931건 중 337건 협의 계약

서울 강남의 마지막 판자촌인 구룡마을에서 2년에 걸친 보상 협의 끝에 수용 절차가 끝났다.

서울시는 서울주택도시개발공사(SH)에서 구룡마을 도시개발사업 구역 내 토지·물건의 소유권 취득을 완료했다고 27일 밝혔다. 화재·홍수 등 안전사고에 노출돼 있는 구룡마을을 쾌적한 주거환경으로 탈바꿈시킬 수 있는 기반을 마련했다.

구룡마을 도시개발사업 조감도. 서울시 제공 AD 원본보기 아이콘

구룡마을은 1970~1980년대 철거민 등이 이주하면서 형성된 무허가 판자촌이다. 2012년 도시개발구역으로 최초 지정됐지만 개발방식 등이 변경되면서 사업이 장기간 표류하기도 했다. 2016년 구역 재지정, 사업시행자 선정을 거쳐 정상궤도에 올랐다.

서울시는 지난 3월 구룡마을 도시개발사업 설계공모 당선작을 발표하고 오는 2029년까지 해당 지역에 청년, 신혼부부, 노년층 등이 공존하는 자연친화 주거단지를 조성하겠다는 계획을 발표했다. 시는 지난해 5월 개발계획을 변경하면서 용적률을 상향하는 등 규제를 완화해 가구수를 2838가구에서 3520가구로 늘렸다. 기존 거주민을 위한 임대주택 1107가구와 장기전세·공공분양 등으로 구성된다.

시는 지난 2023년 5월 보상계획 공고를 시작으로 3차례 보상협의회와 감정평가를 거쳐 협의 계약을 진행했다. 협의가 성립되지 않은 토지와 물건은 토지보상법에 따라 수용재결 절차를 진행했다. 수용재결이란 사업시행자가 공익사업의 수행을 위해 토지 등을 취득하기 위해 소유자 등과 먼저 협의 계약을 진행하고, 협의가 성립되지 않으면 지방토지수용위원회를 통해 토지, 물건 등을 취득할 수 있는 법적 절차다.

수용재결 신청이 접수되면 시 지방토지수용위원회에서 수용재결 보상금을 최종 결정하고, 소유주들은 재결 보상금을 신청해 받게 된다. 보상금을 신청하지 않은 소유주의 보상금은 SH가 서울중앙지방법원에 공탁한다. 이러한 모든 절차가 완료돼야 토지와 물건의 소유권을 취득할 수 있다.

그 결과 토지의 경우 사유지 24만㎡ 중 약 16만㎡가 협의계약을 완료했다. 잔여 8만㎡에 대해 2024년 7월 수용재결을 신청해 지난 2월7일 수용개시돼 SH로 소유권 이전 등기까지 완료했다. 비닐하우스, 간이공작물 등 물건의 경우 총 1931건 중 소유자가 확인된 967건에 대해 협의를 진행해 총 337건 협의계약이 이뤄졌다. 미협의·소유자 불명 물건의 경우 두 차례에 걸쳐 수용재결 절차를 진행해 지난 5월, 8월 각각 수용개시일이 도래해 소유권 취득 절차를 마쳤다.

김창규 서울시 균형발전본부장은 "구룡마을의 토지와 물건 소유권이 SH로 이전 완료되면서, 자연친화적 주거단지 조성을 위한 기반이 마련됐다"며 "미이주 거주민들과 지속적으로 소통해 거주민들이 안전한 주거 환경으로 이주할 수 있도록 지원하는 한편, 내년 하반기 안정적으로 공공주택 건설공사를 착공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



