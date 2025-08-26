양산시, 사송하이패스IC 타당성 용역 주민설명회 개최

‘부산방향’ 용역결과, ‘서울방향’ 9월 타당성 용역 1억원 추경 확보 발표

경남 양산시는 26일 오후 2시 양산문화예술회관 소공연장에서 주요 현안사업인 사송 공공주택지구 개발에 따른 주민들의 숙원사업인 사송하이패스 IC 타당성 용역 결과 주민설명회를 개최했다.

양산사송 하이패스 IC 주민설명회. 양산시 제공

시는 하이패스IC 설치 위치기준을 검토한 결과 고속도로 분기점과는 1㎞, IC·휴게소와는 2㎞ 이상의 간격을 확보해야 하는 만큼, 설치 불가 구간을 제외한 범위 내에서 사송지구와의 연계성까지 고려해 위치를 검토하다 보니 위치 선정에 애로사항이 많았으나, 설계기준·사업비 규모·도로기능·사업 추진 용이성 등을 종합적으로 고려해 부산 방향 최적의 진·출입 위치로 선정했다.

부산방향 하이패스 IC 용역 결과는 총사업비(164.5억원), 경제성 분석(B/C, 1.71), 사송지구 내외 하이패스 IC 이용수요 분석 결과 사송지구(78.2%), 지구 외(21.8%)로 발표했다.

2023년 9월 대도시권광역교통위원회 조정 결과에 따라 총사업비 분담은 사송지구 내외 하이패스 IC 이용수요를 분석해 양산시와 LH가 각각 부담하기로 하면서, 결과에 따라 향후 양산시 약 35.9억원, LH는 128.6억원을 부담해야 한다.

오는 9월부터는 양산시와 LH는 도로공사에 타당성 보고서를 제출하고 도로연결허가, 도로공사 협약체결, 실시설계 등 향후 절차를 속도감 있게 추진해 나갈 계획이며, 사업비 등은 도로공사 협의와 실시설계 시 변경될 수 있다.

서울방향 하이패스 IC 설치는 양산시에서 2026년 당초 예산에 시비로 타당성 용역비 확보해, B/C 분석 등 경제적 타당성이 충분히 나올 수 있도록 국비 확보 등 사업비 절감 방안을 최대한 마련해 추진할 계획이었으나, 이날 주민설명회에서 나동연 시장이 "사송하이패스 양방향 IC의 골든타임을 놓치지 않도록 9월 추경에 용역비 1억원을 확보해 서울 방향 추진도 바로 착수하겠다"고 깜짝 발표했다.

나동연 시장은 "우리 시가 강력한 의지를 가지고 사송하이패스IC 양방향 추진이 원활히 될 수 있도록 향후 LH와 도로공사, 국토부 등 관계기관 협의에 노력을 다하겠다"며 "주민들께서도 많은 관심과 협조를 당부드린다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



