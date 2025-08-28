본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

[단독] 의뢰인 울린 ‘72시간 약관’...변협 “상습적” 정직 6개월 징계 착수

구채은기자

염다연기자

입력2025.08.28 10:13

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

“72시간 환불 불가”…‘환불 방어팀’ 운영
의뢰인 진정 속출, 변협 “수임 질서 훼손”
민사 문제로 보던 수임료 환불, 윤리 위반 판단

[단독] 의뢰인 울린 ‘72시간 약관’...변협 “상습적” 정직 6개월 징계 착수
AD
원본보기 아이콘

대한변호사협회(변협)가 불공정 약관과 환불 거부 행태로 수임 질서를 저해했다는 이유로 A법무법인 대표 변호사에 대해 '정직 6개월'의 중징계 절차에 착수했다.


이 변호사는 사건을 수임한 뒤 72시간이 지나면 수임료를 돌려주지 않는다는 이른바 '72시간 약관'을 계약서에 넣어왔다. 환불을 요구하는 의뢰인이 생기면 즉각 대응하기보다 내부적으로 '환불 방어팀'을 꾸려 전화를 돌리거나 시간을 끄는 방식으로 지연시킨 뒤, 72시간이 지나면 약관을 근거로 '환불 불가'를 통보했다는 것이다. 사건 착수조차 하지 않은 상태에서 수임료만 가로챘다는 불만이 잇따랐다.

변협에 접수된 진정만 100여건 안팎인 것으로 확인됐다. 일부 의뢰인은 단순 변심 차원에서 사건을 철회하려 했지만, 부분 환불이나 합리적인 조정조차 거부당했다. 이 때문에 다른 법무법인을 찾아 다시 소송을 제기해야 했다는 호소도 이어졌다.


그간 변호사 업계에서는 수임료 환불 문제는 민사적 영역으로 간주해 협회가 직접 개입하지 않는다는 불문율이 있었다. 재판 결과가 마음에 안든다는 이유로 수임료를 돌려달라는 의뢰인들 때문이다. 그러나 이번 사례는 동일한 진정이 반복되고 윤리 위반 문제가 중대하다고 판단해 변협이 이례적으로 징계 절차에 착수했다. 변협 관계자는 "건전한 수임 질서 회복 차원에서 해결해야 할 사례로 보고 협회 차원에서 대응한 것"이라고 설명했다.


변협 징계에 불복할 경우, 사건은 법무부 변호사징계위원회로 넘어간다. 법무부는 이의신청을 받아들여 징계를 변경하거나 취소할 수 있고, 기각되면 해당 변호사는 행정소송을 제기할 수 있다.




구채은 기자 faktum@asiae.co.kr
염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억' "몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

칼군무는 기본, 연속 3회 백 텀블링 성공…춤추는 로봇 개, '아갓탤' 장악

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

'그알' 박지선 교수 "남이 가지 않은 길, 오히려 더 많은 기회 있어"

1조원 잭팟 주인공 나오나?…3억분의 1 확률에 美 들썩

2시간 거리가 2분으로…높이 625m 세계 최고 다리 개통에 들뜬 中

"다들 끝나고 거국적으로 한 잔 어때" 사라졌다…저무는 '소주 천하'

엔비디아 젠슨황 "中 70兆 기회…'H20칩' 일부 조기 승인"

새로운 이슈 보기