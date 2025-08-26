청송군농산물공판장 개장, 2025년산 사과 경매 시작

경북 청송군은 지난 25일 청송군 농산물공판장을 개장하고 2025년산 사과 경매를 시작했다.

개장 첫날 사과 2205상자가 경매에 올라왔으며, 출하 품종은 홍로가 주를 이뤘다.

20㎏ 상자 기준 평균 낙찰가는 홍로가 9만 4057원으로, 지난해 같은 기간보다 15% 이상 높은 가격에 거래됐다.

청송군 농산물산지공판장은 2019년 11월 개장 이후 4년 만에 출하 물량이 약 7배(1905t → 1만 3236t) 증가했다. 또 이용 농가 수는 군 전체 사과 농가 4600여 가구 중 1700여 가구에 달하며, 청송 사과 산업의 핵심 유통 거점으로 자리매김하고 있다.

윤경희 군수는 "올해 산불 피해와 기후변화 등으로 어려운 여건 속에서도 정성껏 사과를 재배해 햇사과를 출하해 주신 농가들의 노고에 감사드린다"며 "군은 앞으로도 농업인의 생산비 절감과 소득 향상을 위해 지속적으로 지원책을 마련하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김귀열 기자



