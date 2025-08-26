영덕군, ‘생활인구 프로젝트’… 신중년 정착 프로그램 운영

제2의 인생 위한 다양한 일·활동 탐색 기회 제공

경북 영덕군은 생활인구를 확대하고 지역 정착을 장려하기 위해 '1시·군 1생활인구 특화 프로젝트'의 일환으로 '트레커로 2주 살기'와 '블루로드 3박 4일 대장정' 행사를 진행한다.

이번 행사는 제2의 인생을 꿈꾸는 56년생부터 79년생까지의 관외 신중년을 대상으로 하며, 참가자들은 블루로드를 비롯한 주요 관광명소를 방문하고 농어촌 체험 등을 연계한 살아보기 프로그램을 수행하게 된다.

먼저, '트레커로 2주 살기'는 △영덕 정착 청년들과 함께하는 지역 트레킹 △인문힐링센터 '여명'에서의 명상 웰니스 활동 △영덕 정착을 꿈꾸는 분들을 위한 로컬 농·어촌 체험활동 △지역 학생들에게 중장년들의 풍부하고 다양한 경험과 지식을 쉽고 재미있게 들려주는 재능기부 등 다양한 프로그램이 마련돼 있다.

이어, '블루로드 3박 4일 대장정'은 △블루로드 전 구간 트레킹 △지역의 역사와 문화를 담은 관광지 방문 △노을·밤바다 트레킹 등으로 구성돼 영덕군의 수려한 자연환경과 고풍스러운 문화를 만끽하게 된다.

참가를 원하는 사람은 '트레커로 2주 살기'의 경우 서류와 온라인 면접을 거쳐 참가자 선발을 완료하고 9월 중 2차례 진행할 예정이며, '블루로드 3박 4일 대장정'은 모집인원이 조기에 초과해 예비 참가자를 추가 접수해 10월부터 11월까지 총 4차례 진행하게 된다.

김광열 군수는 "우리 군은 생활인구가 월평균 약 30만명에 이르는 관광명소로서 머물기 좋은 매력적인 도시"라며 "중장년층의 새로운 도전을 위해 지역 정착을 위한 다양한 프로그램과 지원사업을 추진해 나갈 것"이라고 말했다.

