조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 26일 광주 북구 국립5·18민주묘지에서 희생 영령을 기리며 묵념하고 있다. 송보현 기자
[포토] 조국, 5·18묘역서 희생영령 추모
2025년 08월 26일(화)
조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 26일 광주 북구 국립5·18민주묘지에서 희생 영령을 기리며 묵념하고 있다. 송보현 기자
