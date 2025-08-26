본문 바로가기
김건희특검, '통일교 의혹' 권성동 27일 소환…"저는 당당하다"

염다연기자

입력2025.08.26 08:41

시계아이콘00분 42초 소요
통일교로부터 불법 정치자금 받은 의혹
권성동 "특검 출석할 것…결백하다"

원내대표직 사퇴를 선언한 권성동 국민의힘 원내대표가 9일 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. 2025.6.9 김현민 기자

통일교로부터 불법 정치자금을 전달받았다는 의혹을 받는 권성동 국민의힘 의원이 오는 27일 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 피의자 신분으로 출석한다.


특검팀은 26일 오전 언론 공지를 통해 "내일(27일) 권성동 국민의힘 의원을 소환 조사할 예정"이라고 밝혔다.

특검팀은 권 의원이 통일교로부터 불법 정치자금을 받은 의혹 등을 수사 중이다. 또 통일교가 2023년 3월 전당대회를 앞두고 권 의원을 당대표로 당선시키기 위해 신자들을 대거 입당시킨 의혹도 조사 중이다.


이와 관련해 특검팀은 권 의원의 주거지와 국회 의원실, 강릉 사무실 등을 압수수색했다. 이어 당원명부 확보를 위해 국민의힘 당사를 압수수색 시도했으나, 국민의힘이 완강히 반발하며 압수수색이 무산됐다. 특검팀은 조만간 논의를 거쳐 압수수색 영장을 재청구할 것으로 보인다.


특검팀은 지난 7일 김 여사 구속영장을 청구하면서 윤씨가 2022년 대선 당시 '윤석열 후보를 지원하겠다'는 뜻을 권 의원 등 '윤핵관'(윤석열 측 핵심 관계자)에게 전했다고 적시한 것으로 알려졌다. 윤씨는 특검 조사에서 한학자 총재 등 통일교 '윗선'의 결재를 받아 2021년부터 권 의원 등에게 자금을 전달했다고 진술한 것으로 전해졌다.

특검팀은 내일 권 의원을 불러 관련 의혹 전반에 대해 캐물을 것으로 보인다.


이날 권 의원은 자신의 페이스북에 글을 올려 특검팀 소환에 응하겠다는 입장을 밝혔다. 그는 "오는 27일 10시에 특검 조사에 출석하겠다"며 "저는 특검 측이 주장하는 모든 사안에 대해 결백하다. 그렇기에 당당하다"고 했다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

