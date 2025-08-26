SK하이닉스, 조정 끝나고 반등 시작?

이달 들어 4.94%↓...이틀 연속 상승하며 반등 기대감

기관 매수세 유입 지속…외국인도 매수 전환 기미

이번주 예정된 엔비디아 실적 발표 주목

SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 8,500 등락률 +3.39% 거래량 3,183,709 전일가 251,000 2025.08.25 15:30 기준 관련기사 S&P·피치, SK하이닉스 등급 전망 '긍정적' 상향[특징주]적극적 주주환원…SK스퀘어, 6%대 상승美 증시 훈풍…코스피, 3200선 안착 재시도 전 종목 시세 보기 close 가 최근 이틀 연속 큰 폭의 상승세를 보이면서 반등에 나선 모습이다. 본격적인 반등 여부는 이번주 예정된 엔비디아의 실적에 따라 결정될 것으로 보인다.

26일 한국거래소에 따르며 SK하이닉스는 전일 3.39% 오른 25만9000원에 마감했다. 지난 22일 2.45% 오른 데 이어 이틀 연속 큰폭의 상승세를 지속했다.

기관이 SK하이닉스의 반등을 견인했다. 기관은 최근 한주간 SK하이닉스를 2531억원 순매수하며 가장 많이 사들였다. 외국인도 가세했다. 상반기 SK하이닉스를 가장 많이 사들였던 외국인은 하반기에는 매도 우위를 보였으나 이날은 모처럼 90억원을 순매수했다.

현존 최고 집적도의 신제품 양산 소식이 주가 상승동력으로 작용했다. 전일 SK하이닉스는 321단 2TB 쿼드러플레벨셀(QLC) 낸드 제품 개발을 완료하고 양산에 돌입한다고 밝혔다. 낸드는 전원이 꺼져도 데이터가 저장되는 비휘발성 메모리 반도체다. 한 개의 셀(Cell)에 몇 개의 정보(비트 단위)를 저장하는지에 따라 싱글레벨셀(SLC·1개), 멀티레벨셀(MLC·2개), 트리플레벨셀(TLC·3개), 쿼드러플레벨셀(QLC·4개), 펜타레벨셀(PLC·5개) 등으로 규격이 나뉜다.

이번 제품은 인공지능(AI) 서버용 초고용량 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD)에 최적화된 제품이다. SK하이닉스는 "세계 최초로 300단 이상 낸드를 QLC 방식으로 구현하면서 기술적 한계를 다시 한번 돌파했다"며 "현존하는 낸드 제품 중 최고의 집적도를 가진 이 제품으로 글로벌 고객사 인증을 거쳐 내년 상반기부터 AI 데이터센터 시장을 본격 공략하겠다"고 설명했다.

SK하이닉스 주가는 지난달 30만원을 찍은 후 지지부진한 흐름을 보여왔다. 고대역폭메모리(HBM) 시장 점유율 변화에 따른 내년 실적 우려가 영향을 미쳤고 최근에는 AI 거품설이 제기되며 엔비디아가 큰 폭으로 하락하자 SK하이닉스도 큰 폭의 하락세를 보인 바 있다. 증권가에서는 내년까지 SK하이닉스의 지배적 점유율이 유지될 것이란 전망이 나온다. 손인준 흥국증권 연구원은 "내년 HBM 공급 계약의 불확실성으로 인해 공급업체 간 경쟁 심화 우려가 지속되고 있고, 이는 시장점유율 구도 변화에 따른 SK하이닉스의 2026년 실적 우려로 이어지고 있다"면서 "올해 대비 점유율 축소는 예상되나 그 폭은 크지 않을 것으로 보이며 SK하이닉스가 내년에도 HBM 시장에서 지배적 점유율을 유지함과 동시에 강력한 AI 수요의 수혜를 입을 것"이라고 내다봤다.

박유악 키움증권 연구원은 "SK하이닉스의 내년 HBM 매출액은 전년 대비 14% 증가한 40조3000억원으로 성장세를 이어갈 것"이라며 "엔비디아 내에서의 HBM4 점유율은 올해 공급 중인 HBM3e 대비 하락하지만 주문형 반도체(ASIC) 진영 내에서의 시장 점유율이 크게 상승할 것으로 판단한다. 또한 HBM4의 공급 가격도 크게 상승하며 내년 실적 성장에 기여할 것"이라고 말했다.

단기적으로 SK하이닉스의 반등 여부는 오는 28일 예정된 엔비디아의 2분기(5~7월) 실적에 영향을 받을 것으로 보인다. 한지영 키움증권 연구원은 "통상적으로 엔비디아는 분기 실적은 시장 전망치 상회 확률이 높았던 만큼 이번 2분기 실적에서는 수익성 개선 여부, AI칩 수요 전망 및 가이던스 변화가 더 중요할 것으로 예상된다"면서 "엔비디아 실적은 SK하이닉스, 삼성전자 등 국내 반도체주 전반에 걸쳐 영향력을 행사할 것이기에 주 후반에는 해당 기업 실적 이벤트가 증시 중심에 놓여있을 것"이라고 전망했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



