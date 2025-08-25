폐점 앞둔 홈플러스 최고령 매장

내년 문닫는 경기도 한 점포

24일 경기도의 한 홈플러스 매장. 8층 건물의 낡고 좁은 출입구를 따라 지하 주차장으로 내려가자 넓은 주차 공간에 차량은 대략 20여대만 주차됐다. 고객이 가장 많은 주말 오후지만, 1층에 입점한 다이소 매장을 제외하고는 이용객이 적어 썰렁한 분위기였다. 메인 공간인 식품관에도 장을 보는 고객들은 많지 않았다. 한때 수산물을 진열했던 것으로 보이는 매대에선 안내 표지판과 달리 그릇과 접시 등을 판매하고 있었다.

1996년 문을 연 이곳은 전신인 까르푸 시절을 포함해 현재 영업 중인 홈플러스 매장 중 가장 오래된 점포다. 30주년을 맞는 내년이면 문을 닫을 운명이다. 기업회생절차에 돌입한 홈플러스가 임대료를 낮추기 위해 임대주와 협상에 나섰으나 합의점을 찾지 못해 폐점하기로 결정한 15개 점포에 포함되면서다.

매장에서 일하는 한 홈플러스 직원은 "해당 점포들을 5곳씩 묶어 내년까지 순차적으로 폐점할 것이라는 얘기를 들었다"면서도 "직원들을 다른 점포로 배치한다고는 하는데, 구체적으로 어떻게 진행될지는 전달된 내용이 없다"고 말했다. 그러면서 "홈플러스 상황이 어렵다는 얘기가 계속 나와서인지 고객 수가 이전보다 확연히 줄었다"며 "그나마 건물 내에서 매출이 잘 나오는 다이소나 병원 등 입점업체도 문을 닫게 될 것"이라고 덧붙였다.

홈플러스 측은 "15개 점포 모두 과도한 임대료로 연간 영업손실만 약 800억원에 달해 회생에 큰 부담이 되는 상황"이라며 "임대료 조정 협상에 진전이 없어 부득이하게 폐점 준비에 들어갈 수밖에 없었다"고 해명했다. 새 주인을 찾기 위해 회사가 추진하는 인가 전 인수합병(M&A)을 위해서는 손익 개선이 선행돼야 한다는 것이다.

그러면서 "폐점 준비 점포 직원들의 고용을 100% 보장하고 인근 점포로 전환배치 하는 것은 물론, 소정의 고용안정지원금도 지급할 계획"이라며 "해당 점포 입점주에게도 피해가 가지 않도록 정확한 폐점 일정 등이 결정되는 대로 향후 진행 계획과 보상 방안 등에 대해 상세히 설명하고 함께 협의해나갈 예정"이라고 덧붙였다.

반면 직원들이 전하는 상황에는 홈플러스에 대한 불신이 상당하다. 매장 관계자는 "직원들의 급여일이 임박하면 매장에 입고하는 제품 수량이 확연히 줄어들고 이후로 조금씩 물량이 늘어나는 상황이 반복되고 있다"며 "자금 상황이 좋지 않다보니 이 같은 임시방편을 쓰는 것"이라고 주장했다.

그는 또 "회사에서는 대외적으로 기존 직원들의 고용을 보장한다고 공언하고 있지만, 그동안 정년 퇴직자나 퇴사자가 발생해도 신규 충원을 하지 않아 1명이 4~5명 몫을 감당하거나 단기 아르바이트를 고용해 버텨왔다"며 "인력이나 시설에 대한 투자 없이 쥐어짜는 방식은 일부 매장을 폐점하고도 크게 달라지지 않을 것 같다"고 말했다.

홈플러스 노조 측도 임대료를 명분으로 내세운 이번 점포 폐점은 홈플러스 소유주인 사모펀드 운용사 MBK파트너스가 내부 경영 실패를 덮기 위해 내세우는 변명에 불과하다면서 연일 MBK에 대한 조사와 청문회 등을 요구하고, 정부와 국회의 개입을 촉구하고 있다. 다만 김병환 금융위원장은 지난주 국회 정무위원회 전체 회의에 참석해 "점포를 매각하지 말라고 관여할 수 있는 권한이 있는 상황이 아니다"라며 "홈플러스 노동자나 입점 업체의 피해를 막기 위해 우리가 할 수 있는 부분은 찾아보겠다"고 답했다.





