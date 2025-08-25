서울시교육청, 신규교사 맞춤형 성장 프로젝트 추진

강남서초 '동반 성장'·강서양천 '넛지' 등

교직 적응부터 전문성까지 단계별 지원

서울시교육청이 올 2학기부터 신규 교사를 위한 맞춤형 지원 프로젝트를 본격 운영한다. 신규 교사가 교직 생활 초기에 겪는 업무 과중, 민원 대응, 교육활동 침해 등 현실적 어려움을 해소하고, 안정적으로 교육활동에 전념할 수 있도록 지원 체계를 강화한다는 취지다.

25일 시교육청에 따르면 강남서초교육지원청은 이달 29일부터 11월 19일까지 '신규교사 동반 성장 프로젝트'를 실시한다. 초등과 중등 신규교사를 대상으로 멘토링과 연수를 결합해 현장 적응을 돕는 것이 특징이다.

강남서초교육지원청은 초등 신규교사가 안정적으로 적응할 수 있도록 그룹 멘토링(연 2~3회)과 긴급 상황 대응 특별 멘토링을 제공하는 '무한성장 동행'과 학기별 2회 진행되는 연수 과정인 '무한성장 배움' 등을 운영할 예정이다. 중등 신규교사를 위해서는 이달 29일부터 30일까지 1박 2일간 멘토링 캠프를 연다. 해당 캠프에선 정서 지원 활동 실습, 학급경영 및 상담 역량 강화, 선배 교사와의 사례 나눔이 운영된다. 학부모 상담, 민원 대응, 동료 교사와 협력하는 방법 등 현장에서 꼭 필요한 주제도 다뤄 신규 교사가 겪는 어려움을 줄일 수 있도록 할 계획이다.

류장경 강남서초교육장은 "신규교사가 교직에 조기에 적응하고 역량을 키우는 것은 학생의 배움과 학교의 성장으로 직결된다"며 "앞으로도 신규교사의 목소리를 세심히 살피며 현장 맞춤형 지원을 강화하겠다"고 말했다.

강서양천교육지원청은 '신규교사 성장 넛지(N.U.D.G.E.) 프로젝트'를 추진한다. 넛지(Nudge)는 행동경제학에서 '부드러운 개입'을 통해 자율적 선택을 유도하는 개념으로, 교육지원청은 이 개념을 차용해 신규교사의 자발적 성장과 협력적 소통을 장려하는 방향으로 사업을 설계했다.

먼저, 신규교사를 위한 '강서양천 신규교사들의 화요일 모임(강양신화 1기)'이 운영된다. 매월 셋째 주 화요일 정기 모임을 통해 신규교사가 요청한 학급경영, 생활지도, AI·디지털 활용 수업 등의 주제로 연수가 진행된다.

'신규교사 성장 챌린지 인증 프로그램'도 운영한다. 신규교사가 직무연수, 멘토링, 공개수업 등에 참여한 결과를 포트폴리오로 기록·제출하면 교육지원청이 이를 인증하고, 우수 참여자에게는 연수 우선권과 추가 혜택을 제공한다. 이를 통해 신규교사의 자발적 참여와 전문성 향상을 독려한다는 방침이다.

이의란 강서양천교육장은 "넛지 프로젝트는 신규교사에게 필요한 자극과 기회를 제공하는 성장의 징검다리"라며 "성과를 중견 교사까지 확산시켜 교직 사회의 역량을 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.

시교육청은 "이번 두 프로젝트가 신규교사의 현장 적응을 돕는데 그치지 않고, 장기적으로는 교직사회 전반의 성장으로 이어질 것"이라고 했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



