고령군, 다문화 가정 대상 ‘임신·출산 지원·힐링 프로그램’ 운영

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.22 12:24

경북 고령군(군수 이남철)은 지난 21일 다문화 부부와 36개월 미만 영유아 가구를 대상으로 '임신·출산 지원사업 안내 및 힐링 족욕 프로그램'을 진행했다.

고령군이 다문화 가정 대상 ‘임신·출산 지원·힐링 프로그램’을 운영하고 있다. 고령군 제공

고령군이 다문화 가정 대상 '임신·출산 지원·힐링 프로그램'을 운영하고 있다. 고령군 제공

이번 프로그램은 임신·출산 지원제도를 안내해 정보 누락을 방지하고 다문화 가정 간 경험을 공유할 수 있도록 마련됐다. 언어 장벽과 문화적 차이로 인한 고립감과 소외감을 해소하고 지역사회 통합을 도모하는 취지다.


행사에서는 족욕 체험도 함께 진행됐다. 족욕은 피로 회복과 스트레스 완화에 효과가 있어 참여자들의 심리적 안정을 돕는 프로그램으로 호응을 얻었다.

고령군 보건소는 이번 프로그램을 통해 다문화 가정의 임신·출산 정보 격차를 줄이고 지역사회 교류를 촉진할 수 있는 기반을 마련한다는 방침이다.


이남철 군수는 "다문화 가족들이 필요한 정보를 얻고 서로의 문화를 존중할 수 있는 자리가 됐다"며 "임신·출산 지원과 연계한 맞춤형 프로그램을 확대해 다문화 가정의 안정적 정착과 건강한 가족생활을 돕겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
