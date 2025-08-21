본문 바로가기
"역사왜곡 도서 차단"…전남교육청, 재발방지 대책 논의

호남취재본부 이준경기자

입력2025.08.21 13:47

리박스쿨 전수조사…"강사·프로그램 문제 없어"
학교도서관발전위원회·상시 점검단 운영
'아시아義 청소년 헌법교육센터' 설립

전남도교육청은 지난 20일 순천만생태문화교육원에서 여순항쟁 유족총연합회와 간담회를 열고 "역사 왜곡 도서가 교육 현장에 다시는 유입되지 않도록 철저히 차단하겠다"고 밝혔다.


이번 간담회는 지난 4일 비공개 간담회에서 유족 측이 요구한 재발 방지 대책과 관련해 전남교육청이 직접 유족의 목소리를 듣고 향후 실천 방안을 설명하기 위해 마련됐다.

앞서 도교육청은 뉴스타파가 제기한 리박스쿨 늘봄학교 위탁 강사 및 프로그램 관련 의혹에 대해 전수조사를 실시, 도내에는 리박스쿨 관련 강사와 프로그램이 없음을 확인했다. 이어 지난달 10일 제기된 리박스쿨 관련 도서는 당시 전수조사 대상에 포함되지 않았음을 유족에게 설명했다.


또 지난 4일 유족과의 면담 이후 실질적인 대책 마련을 위해 '역사 왜곡 자료 유입 재발 방지 TF팀'을 꾸려 운영하고 있으며, 이달 11일부터는 도내 학교 현장에서 역사 왜곡 및 친일 잔재 관련 도서 비치 여부를 전수 조사하고 있다.


도교육청은 이날 간담회에서 "역사 왜곡 도서 유입 재발 방지 대책을 체계적으로 추진하겠다"며 유족에게 마련된 대책안을 설명하고 의견을 수렴했다. 대책안에는 ▲학교도서관발전위원회 기능 강화 ▲역사 왜곡 도서 상시 점검단 운영 ▲역사의식 및 전남義교육 함양 교육 실시 ▲아시아義 청소년 헌법교육센터 설치 ▲학교도서관 자료 구입 및 검수 감사 강화 ▲학교도서관운영위원회 심의 기능 강화 등이 포함됐다.

특히 학교도서관발전위원회 구성원에 시민단체 활동가와 역사 전문가를 추가해 도서 선정·심의를 강화하고, '학교 도서 상시 점검단'을 운영해 지속적인 모니터링을 추진할 계획이다.


도교육청 관계자는 "이번 일을 교훈 삼아 올바른 역사의식과 K-민주주의 교육을 위해 여순 10·19 평화인권 교육을 포함한 아시아義 청소년 헌법교육센터를 설립하고, 지역의 역사적 공동체 의식을 키우는 전남義교육을 강화하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
