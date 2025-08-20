식약처, 근위축성 측삭경화증 치료제 '칼소디주' 허가

희귀질환 치료기회 확대 기대

식품의약품안전처는 수입 희귀질환 치료제 '칼소디주(토퍼센)'를 20일 허가했다고 밝혔다.

이 약은 과산소 디스뮤타아제 1(SOD1) 유전자 변이가 있는 근위축성 측삭경화증(ALS) 환자의 SOD1 mRNA에 결합해 변형된 과산소 디스뮤타아제 1(SOD1) 합성을 감소시키는 핵산 치료제다.

SOD1는 항산화 작용을 하는 단백질로서 활성산소로부터 신경세포 손상을 막아주는 효소이나 돌연변이로 신경질환 유발할 수 있다. 근위축성 측삭경화증은 근육이 약해지고 점차 운동실조에 이르는 중증 희귀질환이다.

식약처는 이번 칼소디주 허가로 적절한 치료제가 없는 SOD1 유전자 변이 근위축성 측삭경화증 성인 환자에게 새로운 치료 기회를 제공할 것으로 기대했다. 식약처 관계자는 "이 치료제를 '글로벌 혁신제품 신속심사 지원체계(GIFT)' 제31호 제품으로 지정한 후 신속하게 심사해 국내 의료 현장에 빠르게 도입될 수 있도록 지원했다"고 설명했다.





