노홍철 뜬다, AI시대 마케팅·광고 아세요?… 2025부산국제마케팅광고제 컨퍼런스 공개

마케팅·광고·인공지능·FAST 주제 40 강연



국내외 유명 전문가, 노홍철·궤도 등 총출동

아시아 최대 규모의 마케팅·광고·디지털 콘텐츠 국제 행사인 '2025 부산국제마케팅광고제(MAD STARS 2025)'가 오는 8월 27일부터 29일까지 3일간 부산에서 열린다.

행사 조직위는 이번 행사에서 업계 전문가들이 참여하는 컨퍼런스 프로그램을 20일 공개했다.

올해 18회를 맞는 MAD STARS는 매년 광고, 마케팅, 디지털, 애드테크 등 산업 전반의 흐름을 조망하는 국제무대로 자리잡아왔다. 이번 주제는 'AI-vertising, AI 광고 마케팅 시대'다. 생성형 인공지능(AI)이 광고 제작과 소비자 접점 방식을 어떻게 바꾸고 있는지를 중심으로 인간 창의성과 기술의 공존 가능성을 40여개 강연에서 다룬다.

2025 부산국제마케팅광고제 기조연설을 맡은 ‘김종현 대표이사 사장(왼쪽)’과 ‘알렉스 아브란치스’. AD 원본보기 아이콘

기조연설에는 제일기획 김종현 대표이사 사장과 아이리스 월드와이드 북미 CCO 알렉스 아브란치스가 나선다. 김 사장은 '양손잡이형 에이전시: AI와 인간 창의성의 조화'를 주제로, 반복과 최적화는 AI가, 해석과 창조는 인간이 맡는 지속가능한 전략을 제시한다. 아브란치스는 '창의적 지능: 인간의 감성과 AI의 사고가 만나는 광고의 미래'를 통해 기술과 창의성의 결합이 열어갈 가능성을 짚는다.

올해 심사위원장단도 무대에 선다. 아브란치스를 비롯해 아쉬시 차크라바르티(맥켄 인도), 알레한드로 디 트롤리오(제일기획 유럽), 타와나 머피 버넷(메타) 등 4명이 직접 출품작을 소개하고 광고 산업의 변화와 기회에 대한 의견을 공유한다.

주요 강연은 AI·AR 기반 창의 전략부터 FAST(광고 기반 무료 스트리밍 TV), 디지털 옥외광고(DOOH), 데이터 기반 소비자 경험 설계 등으로 이어진다. 백원장 애니포인트미디어 대표는 FAST와 OTT 광고의 미래를 짚고, 스냅챗의 사멀 라후드는 '스토리리빙(Storyliving)' 전략을, TBWA/미디어아트랩의 리칼도 아돌포는 'AI가 만들어내는 즐거움'을 주제로 발표한다. CJ메조미디어 백승록 대표는 'AI에서 AX로'를 통해 브랜드 경험 설계 사례를 공유한다.

둘째 날에는 인간 감성과 창의성을 중심에 둔 강연이 이어진다. 판초 곤잘레스 인브락스 CCO는 '창의성 사고의 침식'을 주제로 알고리즘 시대의 창의적 무뎌짐을 경고한다. 김용태 The SMC 대표는 AI 콘텐츠 IP 사례를 소개하고 알레한드로 디 트롤리오는 '인간보다 더 인간적인 알고리즘'을 발표한다. 음악과 문화적 감수성을 결합한 광고, 'AI가 아니라면?'이라는 질문을 던지는 레고 OLA의 강연도 예정돼 있다.

2025 부산국제마케팅광고제 연사 ‘궤도(왼쪽)’와 ‘노홍철’. 원본보기 아이콘

마지막 날에는 국내외 주요 브랜드 CMO들이 참여해 실무 경험을 공유한다. 한국 코카콜라 이상수 디렉터는 색을 바꾼 블루리본 캠페인을, 토스 김형빈 총괄은 2900만 유저 데이터를 활용한 브랜드 전략을 설명한다. 투썸플레이스 임혜순 CMO는 '반전 마케팅'을 주제로 젠지 세대의 밈과 문화 코드를 활용한 전략을 소개한다. 이어 티빙·쏘카·아워홈의 CMO들이 함께 패널 토론을 벌인다.

디지털 옥외광고 세션에서는 한국·중국·일본의 대표 기업들이 각 시장의 기술 혁신과 전략을 공유한다. 이노션·신세계프라퍼티, VIOOH, 포도미디어네트워크, 라이브보드, 현대퓨처넷 등이 참여해 국내외 pDOOH(프로그래매틱 디지털 옥외광고) 현황과 전망을 짚는다.

이밖에 덴츠 유스케 사토는 '문화 vs AI'를 주제로 일본 대중문화를 활용한 브랜드 스토리텔링을, 베이너X 산하 안드리아 오군바데조는 '현대 프로덕션 스튜디오란 무엇인가'를 발표한다. 과학 커뮤니케이터 궤도는 'AI 시대의 콘텐츠 제작'을, 방송인 노홍철은 '예측불허 콘텐츠'의 가능성을 각각 전한다.

문화체육관광부와 부산시가 후원하는 2025 부산국제마케팅광고제는 8월 27일부터 29일까지 해운대 일원에서 열린다.

2025 부산국제마케팅광고제 심사위원장 4인. 원본보기 아이콘





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>