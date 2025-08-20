구윤철 "석화 사즉생 각오로 구조조정...자구안 연내 제출해야"

정부 산경장 열어 구조개편안 논의

"당장 다음달이라도, 속도감 있게 제시해야"

"제출된 자구안 살핀 뒤 금융·세제 등 추후 결정"

이재명 정부가 중국발 공급과잉 등으로 한계에 내몰린 국내 석유화학 기업들에 경영 정상화를 위한 자구책 마련 시한을 통보했다. 부실의 책임이 있는 기업들이 스스로 강력한 구조개편안을 마련하면 이를 전제로 금융·세제 등 구체적인 정부 지원안이 도출될 것이라는 원칙을 분명히했다.

정부는 20일 오후 정부서울청사에서 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 산업경쟁력강화 관계장관회의를 열고 석유화학산업 구조개편 방안을 논의했다. 이날 회의에는 산업통상자원부 장관, 금융위원회 부위원장, 국무조정실 2차장, 금융감독원장 등이 참석했다.

구 부총리는 이날 모두발언에서 주요 10개 석유화학 기업이 참여하는 사업재편 협약이 체결됐다고 언급하며 최대 370만톤 규모의 설비감축을 목표로 각 사별로 구체적 사업재편 계획을 연말까지 제출한다고 밝혔다. 다만 이번 구조조정에 대해 "만시지탄(晩時之歎)이며, 이제 겨우 첫걸음을 뗀 것일 뿐, 갈 길이 멀다"고 언급했다.

석유화학산업이 직면한 문제는 명약관화하지만, 국내 석화업계가 그동안 문제를 외면해왔다면서 "중국 등 글로벌 공급과잉이 예고됐음에도 국내 석화업계는 과거 호황에 취해 오히려 설비를 증설했고, 고부가 전환까지 실기하며 큰 어려움에 직면했다"고 작심 비판했다.

구 부총리는 위기 극복의 해답은 과잉설비 감축과 근본적 경쟁력 제고라는 점을 밝히며 "버티면 된다, 소나기만 피하자는 안이한 인식으로는 당면한 위기를 절대 극복할 수 없으며 사즉생의 각오로 임할 것"을 강조했다.

또한 "석유화학 기업과 대주주가 뼈를 깎는 자구노력을 토대로 구속력 있는 사업재편 및 경쟁력 강화 계획을 연말이 아닌 당장 다음 달이라도 제출하겠다는 각오로 속도감 있게 제시해야 한다"고 주문했다.

국내 석유화학산업은 중국발 공급과잉과 대규모 증설로 인한 수익성 악화가 누적되며 수년째 불황이 깊어졌다. 게다가 국내 석유화학 역사상 최대 규모의 투자가 단행된 에쓰오일의 샤힌프로젝트가 내년 완공을 앞두고 있어 어느때보다 구조조정이 절실한 상황이다. 보스턴컨설팅그룹(BCG)이 진행한 컨설팅 용역 결과에 따르면 국내 석유화학 기업의 영업손익과 재무 상황을 고려했을 때 현재의 불황이 이어진다면 3년 뒤에는 기업의 절반은 지속이 불가능할 것으로 분석됐다.

구 부총리가 이날 사즉생의 각오를 다짐한 것은 이같은 엄중한 상황의 반영으로 보인다. 구 부총리는 조선업의 구조조정 선례를 언급하면서 "조선업의 고강도 자구노력이 열매를 맺어 세계 1위로 재도약하고, 최근 한미 관세협상에서도 결정적인 기여를 한 만큼, 석유화학산업도 고통스럽겠지만 조선업의 발자취를 따라간다면 화려하게 재도약할 수 있다"고 말했다.

그는 "민관이 합심해 석유화학산업 재도약을 이뤄내고자 강조하며, 업계가 뼈를 깎는 각오로 사업재편에 나서준다면 정부도 최선을 다해 뒷받침할 계획"이라고 밝혔다. 개별 기업이 제출한 자발적 사업재편 계획을 살핀 뒤 진정성이 있다고 판단되면 규제완화·금융·세제 등 종합대책을 적기에 마련해 지원할 계획이지만, 구조조정을 늦추거나 무임승차하려는 기업에 대해서는 지원대상에서 배제하는 등 단호히 대처할 것이라는 원칙을 분명히 한 것이다.





