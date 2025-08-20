체온만으로 전자기기 켤 수 있는 전기 만든다… UNIST, 세계 최초 개발

UNIST 장성연 교수팀, 세계 최초 고성능 n형 고체 열갈바닉 전지 개발



배터리 없는 착용형 기기·IoT센서 등 응용, Energy Environ. Sci. 게재

몸에서 나오는 열만으로 AA 건전지 수준의 전압을 낼 수 있는 기술이 나왔다.

별도 전원이나 충전 없이도 작동하는 웨어러블 기기, 사물인터넷(IoT) 센서 상용화를 앞당길 수 있을 전망이다.

UNIST 장성연 교수팀은 실제 전자기기를 작동시킬 수 있을 만큼의 출력을 갖춘 n형 고체 열갈바닉 전지를 세계 최초로 개발했다고 20일 밝혔다.

연구진, 장성연 교수(좌측)와 백정예 연구원(제1저자). UNIST 제공 AD 원본보기 아이콘

열갈바닉 전지는 사람의 체온과 주변 공기 사이의 온도 차를 이용해 전기를 만드는 소형 발전기이다. 하지만 체온(약 36℃)과 공기(20∼25℃)의 온도 차는 수 ℃에 불과해 실제 전자기기를 구동할 만큼의 출력을 얻기 어려웠다.

연구팀이 개발한 고체형 전지는 충분한 전압과 전류를 확보해 실제 전자기기를 구동할 수 있는 출력(전압×전류)을 얻을 수 있다. 일반적으로 고체형은 누액 위험이 없다는 장점이 있지만, 고체 전해질 내부에서 이온이 잘 움직이지 못하는 탓에 전류가 부족하다.

연구팀은 이온 통로를 잘 확보할 수 있도록 전해질을 설계했다. 또 이온의 열 확산은 추가적 전압 상승으로도 이어져 전체 출력이 향상됐다.

이 전지 100개를 레고 블록처럼 직렬로 연결하면 체온으로부터 약 1.5V의 전압을 얻을 수 있다. 이는 일반적 AA 건전지 수준의 전압이다.

또 셀 16개가 연결되면 LED 조명, 전자시계, 온습도 센서 등을 실제로 켤 수 있다. 단위 셀 하나의 제백 계수는 -40.05mV/K로 기존 n형 대비 최대 5배 향상됐다. 제백계수가 높을수록 동일한 온도차에서 출력 전압이 높다. 체열 충전과 방전을 50회 반복해도 동일한 출력을 보이는 등 내구성도 입증됐다.

개발된 고체형 전지는 전도성 고분자인 'PEDOT:PSS'와 Fe(ClO4)2/3 산화·환원 쌍 기반으로 한다. 고분자 사슬에 있는 음전하 황산기(SO₃?)와 전해질 속 양이온(Fe²?/Fe³?) 간의 정전기적 결합은 구조를 단단하게 하고, 동시에 음이온(ClO₄?)은 자유롭게 오갈 수 있는 경로를 만들 수 있다.

개발한 열갈바닉 셀을 직렬 연결한 모듈의 상용 전자기기 구동. 그림(a) 온도 구배에 따른 모듈의 열기전력(전압) 출력. 그림(b) 90분 이상 작동하고 있는 온습도 센서. 그림(c) LED, 온습도 센서, 전자 손목시계 등 상용 전자기기의 구동. 원본보기 아이콘

장성연 교수는 "저온 폐열을 활용한 플렉서블 열전 변환 소자 개발 분야에서 새로운 전기를 마련한 연구"라며 "웨어러블 기기나 자율형 IoT 기기에 전원을 공급하는 자가 발전형 시스템의 기반이 될 수 있을 것"이라고 말했다.

이번 연구 결과는 영국왕립화학회(RSC) 학술지 에너지와 환경과학(Energy＆Environmental Science)에 7월 7일 자로 출판됐다.

연구 수행은 과학기술정보통신부 한국연구재단(NRF)의 지원을 받아 이뤄졌다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>