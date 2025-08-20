현대건설, K-디자인어워드서 골드위너 2관왕

현대건설은 K-디자인 어워드 2025에서 공간 디자인 부문 골드위너 상을 받았다고 20일 밝혔다. 이 상은 대만 골든핀 디자인어워드, 홍콩 디자인 포 아시아어워드와 함께 아시아권 3대 디자인 상 가운데 하나라고 회사는 설명했다.
현대건설이 지은 힐스테이트 환호공원 내 티하우스 '아르쿠스', 힐스테이트 신용 더리버 단지 내 휴게공간 '트라이앵글 하우스'가 상을 받았다. 아르쿠스는 아치형 디자인으로 곡선미와 안정감을 구현하고자 했다. 트라이앵글 하우스는 삼각형을 모티브로 한 구조물과 개방형 설계가 특징이다.
이 밖에 정원·인테리어 등 5개 작품이 위너로 선정됐다. 올해 시상식에는 23개 나라 3000여개 작품이 출품됐다. 골드위너는 35개로 전체 참가사 가운데 공간부문 2관왕은 현대건설이 유일하다고 회사는 전했다.
힐스테이트 휴게공간 트라이앵글하우스. 현대건설 제공
최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"금·코인 이제 그만 사"…'상황 급변' 美 전문가... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>