현대건설, K-디자인어워드서 골드위너 2관왕

현대건설은 K-디자인 어워드 2025에서 공간 디자인 부문 골드위너 상을 받았다고 20일 밝혔다. 이 상은 대만 골든핀 디자인어워드, 홍콩 디자인 포 아시아어워드와 함께 아시아권 3대 디자인 상 가운데 하나라고 회사는 설명했다.

현대건설이 지은 힐스테이트 환호공원 내 티하우스 '아르쿠스', 힐스테이트 신용 더리버 단지 내 휴게공간 '트라이앵글 하우스'가 상을 받았다. 아르쿠스는 아치형 디자인으로 곡선미와 안정감을 구현하고자 했다. 트라이앵글 하우스는 삼각형을 모티브로 한 구조물과 개방형 설계가 특징이다.

이 밖에 정원·인테리어 등 5개 작품이 위너로 선정됐다. 올해 시상식에는 23개 나라 3000여개 작품이 출품됐다. 골드위너는 35개로 전체 참가사 가운데 공간부문 2관왕은 현대건설이 유일하다고 회사는 전했다.

힐스테이트 휴게공간 트라이앵글하우스. 현대건설 제공





