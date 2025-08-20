본문 바로가기
현대건설, K-디자인어워드서 골드위너 2관왕

최대열기자

입력2025.08.20 10:14

현대건설은 K-디자인 어워드 2025에서 공간 디자인 부문 골드위너 상을 받았다고 20일 밝혔다. 이 상은 대만 골든핀 디자인어워드, 홍콩 디자인 포 아시아어워드와 함께 아시아권 3대 디자인 상 가운데 하나라고 회사는 설명했다.


현대건설이 지은 힐스테이트 환호공원 내 티하우스 '아르쿠스', 힐스테이트 신용 더리버 단지 내 휴게공간 '트라이앵글 하우스'가 상을 받았다. 아르쿠스는 아치형 디자인으로 곡선미와 안정감을 구현하고자 했다. 트라이앵글 하우스는 삼각형을 모티브로 한 구조물과 개방형 설계가 특징이다.


이 밖에 정원·인테리어 등 5개 작품이 위너로 선정됐다. 올해 시상식에는 23개 나라 3000여개 작품이 출품됐다. 골드위너는 35개로 전체 참가사 가운데 공간부문 2관왕은 현대건설이 유일하다고 회사는 전했다.

힐스테이트 휴게공간 트라이앵글하우스. 현대건설 제공

힐스테이트 휴게공간 트라이앵글하우스. 현대건설 제공

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

