45년 만에 이사한 동작구청, 집들이 ‘트로트 콘서트’

30일 구청 대강당, 전석 무료 관람

서울 동작구(구청장 박일하)가 이달 30일 오후 1시 구청 신청사 4층 대강당에서 ‘신청사 개청 기념 트로트 콘서트’를 개최한다.

이번 행사는 45년 만의 신청사 이전을 구민과 함께 축하하고, 세대가 함께 즐길 수 있는 문화 향유 기회를 제공하고자 마련됐다. 동작구와 동작문화재단, 한국방송가수노동조합이 공동 주관하며, 트로트 전문 방송 프로그램 ‘가요가 좋다 시즌 4’의 공개 녹화와 연계해 진행된다.

콘서트는 특별 초청 가수 5인의 무대로 시작한다. 강진, 배일호, 김국환, 김흥국, 건아들 등 시대를 대표하는 가수들이 무대에 올라 명곡들을 선보이며 현장을 뜨겁게 달굴 예정이다. 이어서 ‘가요가 좋다 시즌4’ 출연진 약 35명이 참여해 오후 5시까지 다채로운 공연을 펼친다.

관람 대상은 동작구민 등 400여 명이며, 전석 무료로 진행된다. 관람을 원하는 주민은 20일 오전 9시부터 구청 누리집 통합예약시스템 또는 전화(02-820-9404)로 신청할 수 있다. 1인당 4매까지 신청 가능하며, 선착순 마감 방식이다. 또한 현장 입장이 어려운 구민을 위해 4층 소회의실(약 100명 수용)에서 유튜브 생중계도 제공한다.

박일하 동작구청장은 “멋지게 조성된 신청사 대강당에서 최고의 트로트 공연으로 가족, 친구들과 특별한 시간 보내시길 바란다”며 “앞으로도 구민들이 지역에서 문화생활을 즐기실 수 있도록 다양한 프로그램을 지속 발굴해 지원하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



