김윤덕 장관, 무궁화호 사고현장 찾아 "후진국형 철도사고" 질타

최서윤기자

입력2025.08.19 22:20

김윤덕 국토교통부 장관이 19일 경북 청도군 남성현역 인근 현장사고수습본부에서 안전 대책을 점검하고 있다. 국토교통부 제공

김윤덕 국토교통부 장관이 19일 경북 청도군 남성현역 인근 현장사고수습본부에서 안전 대책을 점검하고 있다. 국토교통부 제공

김윤덕 국토교통부 장관이 19일 경북 청도군 남성현역 인근 사고 현장을 찾아 "고속철도를 수출하는 나라에서 이런 후진국형 철도사고가 일어난 것에 대해 주무부처의 장으로서 심히 유감"이라고 말했다. 그는 이어 "작업계획 수립부터 그 사후관리까지 철도 안전관리 전반을 전면 쇄신하겠다"고 밝혔다.


김 장관은 "작업자의 소중한 인명이 다시는 희생되지 않도록 원인을 철저히 규명하겠다"며 "책임소재를 명백히 가리고 위법 사항에 대해서는 엄중히 조치할 것"이라고 했다.

앞서 이날 오전 10시50분께 경북 청도군 남성현~청도 구간에서 선로를 점검하던 작업자 7명이 무궁화호 열차에 치였다. 2명은 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 숨졌고 나머지 5명은 중경상을 입은 것으로 파악됐다.


국토부는 즉각 남성현역 근처에 현장사고수습본부를 설치하고 사고 조사에 나섰고 김 장관은 코레일로부터 사고 경위 등을 보고받았다.


김윤덕 국토교통부 장관이 19일 경북 청도군 남성현역 인근 현장사고수습본부에서 코레일 관계자로부터 사고 경위 등을 보고받고 있다. 국토교통부 제공

김윤덕 국토교통부 장관이 19일 경북 청도군 남성현역 인근 현장사고수습본부에서 코레일 관계자로부터 사고 경위 등을 보고받고 있다. 국토교통부 제공

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr















 

