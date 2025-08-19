본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 ‘현금 없는 시내버스’ 정착…연간 5억 절감

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.19 17:13

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

8월 전면 시행 이후 시민 불편·혼란 없어
계좌이체·선불·QR카드 등 대체수단 운영

광주시가 이달부터 전면 시행한 '현금 없는 시내버스'가 큰 불편 없이 정착하고 있다.


광주시는 지난 4월부터 4개월 동안 시내버스 102개 노선, 1,044대 차량의 현금함을 순차적으로 철거한 뒤 이달 1일부터 전면 시행에 들어갔다고 19일 밝혔다.

광주 시내버스 내부에 부착된 ‘현금 없는 시내버스 요금 계좌이체 안내’와 ‘선불교통카드 이용방법’ 안내문. 광주시 제공

광주 시내버스 내부에 부착된 ‘현금 없는 시내버스 요금 계좌이체 안내’와 ‘선불교통카드 이용방법’ 안내문. 광주시 제공

AD
원본보기 아이콘

지난달 기준 일평균 현금·계좌이체 수입금은 0.3%로, 시행 전인 3월 1.6%보다 크게 줄었다. 일부 노선에서 현금함이 운영된 7월 상황을 고려하면 8월부터 계좌이체 이용률은 더 낮아질 것으로 전망된다.

시민들은 교통카드 외에도 계좌이체, 선불교통카드, QR코드 기반 모바일교통카드로 요금을 낼 수 있다. 광주시는 현금함 철거로 연간 5억2,000만원의 유지관리비 절감과 함께 버스 안전성 향상, 수입관리 투명성 제고 등 운영 효율화를 기대하고 있다.


광주시는 지난해 12월부터 4개월간 시범운영과 설문조사, 전문가 의견 수렴을 거쳐 제도를 준비했다. 어르신, 금융저신용자, 외국인 등 취약계층을 위해 계좌이체와 선불교통카드, 모바일교통카드 등 현금 대체수단을 다양화했다. 지난 4개월간 계좌이체 건수는 3만2,163건, 선불교통카드 판매는 405건으로 집계됐다.


또 올해 초 도입한 '광주G-패스'와 연계해 전통시장, 노인시설 등에서 홍보 캠페인을 진행한 결과, 어르신 K-패스 가입 건수가 지난해 12월 1,689건에서 지난 7월 8,111건으로 380% 증가했다.

광주시는 계좌이체 운영의 효율성을 높이기 위해 현장 의견을 반영하고 개인정보 수집·요금관리 실태 점검, 타 지자체 사례 조사 등을 진행해 운영 절차 간소화 방안을 연말까지 마련할 계획이다.


배상영 광주시 대중교통과장은 "올해는 현금 없는 버스와 광주G-패스, 노선 개편으로 대중교통 혁신 기반을 마련하는 시기"라며 "시민과 지속적으로 소통해 체감도 높은 정책을 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨쓰기' 가능해진다 '李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

“널 위해 오늘도 FLEX”…'펫플렉스' 4년새 35% ↑

폭염 필수템인데…우리 동네엔 왜 없지?

불닭 열풍 이어갈 차세대 K푸드 '소스'에 풍덩

정자 안에 텐트 치려고…바닥 뚫은 민폐 캠핑족

쇼핑백·박스·의자로 4자리 '찜'…금요일 한강공원 주차장 근황

삼성맨·은행원보다 낫다…한국 1등 찍자 반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

사망보험금을 연금처럼 당겨 쓸 수 있다고?

새로운 이슈 보기