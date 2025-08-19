본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

동아대, EU ‘호라이즌 유럽’ 국제공동연구 과제 선정

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.19 16:17

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

디지털트윈 기반 에너지 최적화 플랫폼 주도

동아대학교(총장 이해우)는 AI·디지털트윈·SW실증센터(센터장 옥수열, 연구책임자 이석환 교수)가 유럽연합(EU)의 최대 연구혁신 프로그램 '호라이즌 유럽(Horizon Europe)' 청정에너지전환파트너십(CETPartnership) 공동연구 과제에 최종 선정됐다고 19일 전했다.


이 사업은 국토교통부와 국토교통과학기술진흥원이 지원하는 '협력거점형 국토교통 국제협력 연구개발사업'의 하나다. 국내 대학이 주도해 호라이즌 유럽 다자간 과제에 정식 선정된 것은 드문 성과라는 평가다.

동아대는 덴마크 남덴마크대학(SDU)이 주관하는 '에너지빌더(EnergyBuilder)' 프로젝트의 한국 측 주관기관으로 참여한다. 특히 'WP1(에너지 최적화를 위한 빌딩 생애주기 디지털화)' 워크패키지를 책임 맡아 건물 설계·운영 전반의 에너지 흐름을 최적화하는 디지털트윈 시뮬레이션 플랫폼을 개발한다. 해당 플랫폼은 전체 프로젝트의 핵심 기반 기술로, 동아대의 주도적 기술력이 인정받았다는 설명이다.


'에너지빌더'는 AI·디지털트윈·가상발전소(VPP) 기술을 활용해 건물을 전력 소비 주체에서 생산·저장·거래까지 수행하는 '프로슈머(Prosumer)'로 전환하는 것을 목표로 한다. 부산 에코델타 스마트빌리지를 비롯해 유럽 3개국 리빙랩(Living Lab)에서 실증이 진행될 예정이다.


이번 연구에는 동아대 외에도 △이탈리아 토리노공과대학(PoliTo) △포르투폴리테크닉공과대학(ISEP) △한국수자원공사(K-water) 등이 참여한다.

이석환 교수는 "호라이즌 유럽 과제 선정은 동아대의 AI·디지털트윈 역량이 국제적으로 인정받은 결과"라며 "특히 핵심 기반 기술인 디지털트윈 플랫폼 개발을 주도하게 돼 의미가 크다"고 말했다.


동아대는 이번 프로젝트를 통해 에너지 관리 원천 기술 확보, 비용 절감 효과, SaaS(서비스형 소프트웨어) 기반 비즈니스 모델 창출 등으로 글로벌 신시장 진출의 교두보를 마련한다는 계획이다.

CETP 과제에 활용될 에코델타시티 스마트시티랩과 스마트빌리지.

CETP 과제에 활용될 에코델타시티 스마트시티랩과 스마트빌리지.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨쓰기' 가능해진다 '李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

“널 위해 오늘도 FLEX”…'펫플렉스' 4년새 35% ↑

폭염 필수템인데…우리 동네엔 왜 없지?

불닭 열풍 이어갈 차세대 K푸드 '소스'에 풍덩

정자 안에 텐트 치려고…바닥 뚫은 민폐 캠핑족

쇼핑백·박스·의자로 4자리 '찜'…금요일 한강공원 주차장 근황

삼성맨·은행원보다 낫다…한국 1등 찍자 반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

사망보험금을 연금처럼 당겨 쓸 수 있다고?

새로운 이슈 보기