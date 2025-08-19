본문 바로가기
[부고] 심창섭(티웨이항공 커뮤니케이션 담당 임원) 모친상

이경호기자

입력2025.08.19 15:21

▲ 오미대자씨 별세, 심창섭(티웨이항공 커뮤니케이션 담당 임원)씨 모친상 = 18일, 창원경상대병원 장례식장 일반실 2호실, 발인 20일 오전 9시30분. ☎ 055-214-1900







