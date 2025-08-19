국토부, 청도 무궁화호 작업자 사고 현장에 대응팀 급파

7명 치여 2명 사망

국토교통부는 경북 청도군 경부선 철로 작업자 사고 대응을 위해 철도안전정책관, 철도안전감독관, 철도경찰, 교통안전공단(조사관) 등 초기대응팀을 현장에 급파했다고 19일 밝혔다.

국토부와 코레일 등에 따르면 이날 오전 10시 50분께 경부선 남성현과 청도 구간에서 구조물(비탈면) 안전점검 현장으로 이동하던 작업자 7명이 무궁화호 열차(동대구→진주)에 치였다.

현재까지 2명이 숨진 것으로 확인됐으며, 정확한 피해 규모와 열차 지연 현황은 집계 중이다.

무궁화호 열차가 선로 인근에서 작업 중이던 근로자 7명을 치는 사고가 발생한 19일 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 경찰과 소방, 코레일 등 관계자들이 사고가 난 무궁화호 열차를 조사 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

국토부는 "철도시설 유지보수 등 업무수행에 있어 철도안전법령 위반사항이 있었는지에 대해 철저히 조사할 것"이라며 "위법사항 발견 시 무관용 원칙에 따라 엄중 조치하고 재발 방지 대책을 조속히 마련하겠다"고 했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



