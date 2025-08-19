본문 바로가기
하남시, 20일부터 감일·위례 ‘똑버스’ 전화 호출 서비스 도입

이종구기자

입력2025.08.19 12:20

디지털 취약계층 배려해 앱 없이도 콜센터 전화 한 통으로 이용 가능
버스정류장 홍보 스티커·안내물 1000부 배포…이용 편의성 대폭 강화

경기 하남시(시장 이현재)는 오는 20일부터 감일·위례 지역에서 운행 중인 수요응답형 버스(DRT) '똑버스'의 전화 호출 서비스를 시작한다고 19일 밝혔다.

'똑버스' 전화 호출 서비스 개시 포스터. 하남시 제공

'똑버스' 전화 호출 서비스 개시 포스터. 하남시 제공

이번 조치는 스마트폰 앱('똑타') 사용에 어려움을 겪는 고령층 등 디지털 취약계층의 교통 편의를 높이기 위해 마련됐다.


현재 감일·위례 지역에서는 총 9대의 똑버스가 하루 평균 640여 명의 승객을 태우고 운행 중이지만, 앱으로만 호출이 가능해 이용에 한계가 있었다.

새롭게 도입되는 전화 서비스를 이용하려면 경기교통공사 콜센터로 전화해 상담원의 안내에 따라 배차를 신청하면 된다. 예약이 확정되면 카카오톡 알림을 통해 탑승 위치를 확인할 수 있다.


시 관계자는 "전화 호출 서비스 도입으로 더 많은 시민이 똑버스를 편리하게 이용하게 될 것"이라며 "이를 알리기 위해 감일·위례 지역 버스정류장에 홍보 스티커를 붙이고, 행정복지센터·아파트·경로당 등에 약 1천 부의 안내물을 배포했다"고 말했다.


한편, 똑버스는 정해진 노선 없이 승객의 호출에 따라 실시간으로 최적 경로를 생성해 운행하는 신개념 대중교통 수단이다.




하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
