코스피, 외국인 매도세에 장중 약보합

코스피가 외국인 매도세에 밀려 장중 약보합권에서 움직이고 있다.

19일 오전 10시40분 기준 코스피는 전일 대비 0.33% 하락한 3168.09에 거래되고 있다.

투자주체별로는 기관과 개인이 각각 480억원, 1303억원 순매수하는 반면 외국인은 2091억원을 순매도하고 있다. 선물시장에서도 기관과 개인은 512억원, 27억원을 순매수하고 있는 반면 외국인은 247억원을 순매도하고 있다.

업종별로는 내린 업종이 더 많다. 기계 장비업종이 2.72% 빠졌고 전기가스 －2.49%, 건설 －2.04%, 의료정밀 －1.49%, 일반서비스 －1.38%, 운송장비 －0.67%, 섬유의류 －0.66%, 운송창고 －0.58%, 비금속 －0.49%, 증권 －0.44% 등이 하락세다. 반면 오락문화가 2.42% 오름세고 IT서비스 0.82%, 음식료담배 0.67% 등은 강세다.

시가총액 상위권 종목들은 등락이 엇갈리고 있다. 삼성전자가 0.43% 강세고 현대차 0.23%, 기아 1.17%, KB금융 0.47% 등이 오름세다. 반면 SK하이닉스는 0.56% 내렸고 LG에너지솔루션 －0.39%, 한화에어로스페이스 －2.7%, HD현대중공업 －2.31%, 두산에너빌리티 －4.76%, 셀트리온 －0.81% 등은 하락세다.

코스닥지수도 약세를 이어가고 있다. 같은 시각 코스닥지수는 전일 대비 0.8% 내린 791.65에 거래되고 있다. 투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 403억원, 193억원 순매도하고 있는 반면 개인은 772억원을 순매수하고 있다.

시가총액 상위권 종목들은 등락이 엇갈리고 있다. 알테오젠이 3.75% 빠지고 있고 펩트론 －10.05%, 리가켐바이오 －3.51%, 레인보우로보틱스 －0.94%, HLB －1.89%, 에이비엘바이오 －6.35%, 삼천당제약 －0.61% 등이 내림세다. 반면 에코프로비엠과 에코프로는 각각 0.38%, 0.18% 강세고 파마리서치 2.84%, 휴젤 0.33%, 리노공업 1.4%, 에스엠 2.99% 등도 오름세다.

한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 1.1원 오른 1389.2원에 거래되고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



