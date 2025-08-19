김영훈 장관, '노란봉투법' 처리 앞두고…막판 경영계 달래기

취임 후 중소기업중앙회 재차 방문

21일 국회 본회의 앞두고 우려 불식

김영훈 고용노동부 장관이 19일 중소기업중앙회를 방문해 '노란봉투법'(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안) 처리를 앞두고 막판 경영계 달래기에 나섰다.

김 장관은 이날 서울 여의도 중소기업중앙회를 방문해 김기문 회장과 임원진, 주요 산업별 협동조합 대표들과 만나 노란봉투법 개정안에 대해 논의했다. 김 장관은 지난달 24일 취임 후 첫 외부 일정으로 중기중앙회를 방문한 지 불과 한 달여 만에 재방문했다.

김 장관은 이 자리에서 "노동조합법 2·3조 개정안은 원하청이 단절된 구조에서 벗어나 협력 관계로 나아가게 하는 기반"이라며 "수직적 구조가 아닌 수평적 대화를 통해 분쟁을 줄이고, 원청과 하청이 함께 성장할 수 있도록 하는 법"이라고 거듭 강조했다. 노란봉투법은 노동조합법 제2조와 제3조 개정이 핵심이다. 개정안은 사용자 범위를 확대해 하청노동자가 원청을 상대로 교섭할 수 있도록 하고, 쟁의행위로 발생한 손해에 대한 기업의 노동자 손해배상 청구를 제한하는 내용을 담고 있다.

김 장관은 경영계의 우려와 불안을 해소하기 위해 제도 지원을 약속했다. 그는 "법 개정 이후에도 경영계와 지속적으로 소통하고 의견을 반영하기 위해 상시 현장지원단 태스크포스(TF)를 운영할 것"이라며 "법 시행까지 6개월이라는 시간 동안 구체적인 매뉴얼과 지침을 마련해 현장 불확실성을 해소하겠다"고 말했다. 특히 원·하청 교섭 과정에서 정부가 조정 지원을 강화해 하청기업의 애로를 불식하겠다고 강조했다.

김 장관의 이번 중기중앙회 방문은 오는 21일 임시국회를 앞둔 시점에서 경영계의 목소리를 직접 담기 위한 행보로 풀이된다. 더불어민주당은 이번 임시국회 본회의에서 노란봉투법을 표결 처리하겠다는 방침이다.

다만 법안 내용 자체에 대한 경영계의 불신이 여전히 크다는 점에서 김 장관의 행보가 어느 정도 효과를 발휘할지는 미지수다. 중기중앙회를 비롯한 경제 6단체는 전날 공동 기자회견을 열고, 국회에 법안 처리를 재고해달라고 호소했다. 경영계는 법안이 통과되더라도 시행 시기를 최소 1년 이상 늦춰줄 것을 요구했다. 또 사용자 범위와 쟁의 대상이 과도하게 넓어지지 않게 조정이 필요하다고 주장했다.

고용노동부는 "법안이 시행되더라도 현장에서 혼란이 없도록 구체적인 지침을 마련하고, 중소기업의 부담을 줄일 수 있도록 조정 역할을 강화하겠다"고 거듭 강조했다.





