영등포구, 내달 4~7일 ‘2025 문화도시 박람회’ 개최

전국 37개 문화도시 총집결

서울 영등포구(구청장 최호권)가 올해 전국문화도시협의회 의장도시로서 다음 달 4일부터 7일까지 영등포 전역에서 ‘2025년 문화도시 박람회’를 연다. 지역 고유 문화자원을 활용한 전국 최대 규모의 문화 행사로, 전국 37개 법정 문화도시가 모두 참여한다.

영등포구는 2021년 서울시 유일의 법정 문화도시로 선정된 이후 두 차례 연속 문화도시조성사업 우수도시로 평가받으며 역량을 인정받았다. 올해는 전국문화도시협의회 5기 의장도시로서 박람회를 유치했으며, 문화체육관광부, 서울특별시, 전국문화도시협의회가 주최하고 영등포구와 영등포문화재단이 주관한다.

박람회 주제는 ‘다름으로 가꾸어 가는 뜰(Blooming Diversity, Connecting Our City)’로, 다양한 문화를 가진 도시들이 모여 풍성한 문화를 만들어 가는 의미를 담았다.

여의도공원 문화의 마당에 설치된 대형 에어돔에서는 37개 문화도시 홍보관과 포럼이 운영돼 방문객이 전국 문화도시의 정책과 특성화 사업을 한자리에서 체험할 수 있다.

더현대서울 지하 1층 이벤트홀에는 ‘기묘한 아름다움이 뒤섞인 뜰(Yard of Colorful Oddity)’을 주제로 한 문화도시 정책 홍보관이 마련되며, 초현실적 전시와 포토존, 미디어 아트 체험 등 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다.

박람회 기간 영등포 전역에서 전시, 체험, 아트투어 등 다양한 부대행사도 진행된다. 모든 행사는 무료 관람이며, 일부 포럼과 체험 프로그램은 사전 신청이 필요하다. 자세한 일정과 내용은 오는 20일부터 ‘2025 문화도시 박람회’ 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

최호권 영등포구청장은 “2025년 의장도시인 영등포의 다채로운 문화와 전국 37개 문화도시의 매력을 한자리에서 즐길 기회”라며 “문화를 경험하고 가꾸는 주인공으로서 많은 시민이 함께 참여해 뜻깊은 시간을 보내시기 바란다”고 전했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>