전공의들, 비대위 재신임 의결…"입대자 관련 추가 논의"

"하반기 의정사태 큰 전환점 앞에 서"

군복무 전공의 현안 논의 지속 예고

오는 9월 수련을 개시하는 하반기 전공의 모집 마감을 앞두고 한자리에 모인 전공의들이 대한전공의협의회(대전협) 비상대책위원회 재신임을 의결했다. 대전협 비대위는 재신임을 계기로 전공의들의 수련환경 개선 등에 현장의 목소리가 반영될 수 있도록 활동을 지속하는 한편, 이미 입대해 군 복무 중인 사직 전공의들의 수련 연속성 또한 보장될 수 있도록 논의를 지속하겠다고 밝혔다.

대전협 비대위는 18일 서울 용산구 대한의사협회(의협) 회관에서 임시대의원총회를 열고, 재신임안에 대한 표결을 진행한 결과, 참석자 103표 중 95표의 찬성(92.2%)으로 재신임안이 의결됐다고 밝혔다. 반대는 2표, 기권은 6표다.

한성존 대한전공의협의회 비상대책위원장이 18일 서울 용산구 대한의사협회 회관에서 열린 임시대의원총회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

대전협 비대위는 이날 회의에서 각 병원 전공의 대표인 대의원들의 의견을 수렴한 뒤 ▲ 윤석열 정부의 필수의료 정책 패키지 재검토를 위한 현장 전문가 중심의 협의체 구성 ▲ 전공의 수련 환경 개선 및 수련 연속성 보장 ▲ 의료사고에 대한 법적 부담 완화를 위한 논의 기구 설치 등 3대 요구안 이행을 위한 노력을 지속하겠다고 약속했다. 대전협 비대위는 이날 논의한 내용을 오는 21일로 예정된 제4차 수련협의체 회의에 전달할 예정이다.

정정일 대전협 비대위 대변인은 "기존에는 수련 연속성 보장 방안 논의에 초점이 맞춰져 있었다면, 이제는 수련 환경 개선을 위한 구체적인 방안을 더 논의해 볼 생각"이라며 "(수련 연속성 부분 중에서도) 이미 입대한 전공의에 관해서는 논의가 끝나지 않은 만큼, 추가 논의가 필요한 상황"이라고 말했다.

대전협 비대위는 현재 복무 중인 사직 전공의들이 제대 후에도 원래 근무하던 병원에서 수련을 이어갈 수 있어야 한다고 보고 있다. 지난 3차 수련협의체에서도 입대한 사직 전공의들의 수련 연속성을 보장해야 한다고 건의한 바 있다.

하반기 전공의 모집이 진행 중인 가운데 4차 수련협의체 회의 결과 등에 따라 전공의들의 복귀 움직임이 달라질 수 있을 것이라는 기대도 표했다. 한성존 비대위원장은 "사직 전공의들의 복귀 의사를 따로 수렴하고 있지는 않고 있다"면서 "아직 망설이는 분들이 있고, 사람마다 정도의 차이가 있겠지만 4차 수련협의체 등에서 신뢰를 회복해 나가는 과정이 있다면 당장 이번이 아니더라도 그들이 돌아올 만한 장이 마련되지 않을까 생각한다"고 했다.

대전협은 이번 하반기 전공의 모집으로 1년 6개월 동안 이어온 의정사태가 전환점을 맞을 것으로 보고 있다. 한 위원장은 이날 모두발언에서 현재 진행 중인 하반기 전공의 모집을 언급하며 "1년 반 동안 이어져 온 의정사태가 큰 전환점 앞에 서 있다"고 밝혔다. 그러면서도 "우리는 미래에 대한 고민과 동시에 이 사태가 왜 시작됐는지 잊어서는 안 된다"며 "전 정부의 일방적이고 폭압적인 정책 추진은 전공의들이 꿈을 잃게 했고, 갈 곳을 잃고 방황케 했다"고 꼬집었다.

그러면서 "새 정부가 출범하고 모든 게 끝난 것 같이 보이지만 사태가 시작된 근본적 불씨는 아직 완전히 꺼지지 않았다"며 "저희의 터전은 아직 불안정하고, 작은 혼란들은 곳곳에 남아 있을 것"이라고도 했다. 이어 "이를 다시 세우기 위해서는 꽤 오랜 시간 노력을 해야만 가능할지도 모른다"면서도 "회복된 신뢰 속에서 대한민국의 중증·핵심 의료는 재건될 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

현재 사직 전공의 등을 대상으로 하는 하반기 모집이 진행 중이다. '빅5' 병원으로 불리는 서울시내 주요 상급종합병원 다섯 곳 중에서 삼성서울병원은 이날 원서 접수를 마감했고, 나머지 네 곳도 이번 주 마감을 앞두고 있다. 이날 인턴 모집을 마감한 한양대병원의 경우 모집정원 71명(연계병원 등 포함)에 35명이 지원했다. 레지던트 모집 기한은 26일로 연장한 상태라, 인턴도 추가 지원을 접수할지는 검토 중이라고 병원 측은 설명했다.

대전협은 오는 21일 수련협의체 회의 등 의료계 현안에 대한 논의가 진행 중인 만큼 각 병원이 전공의 모집 기한을 연장하는 방안을 고민해 볼 수 있지 않겠느냐는 입장이다. 한 위원장은 "지금 전공의 모집은 8월 한 달 이내에 각 병원이 자율적으로 모집을 완료해서 보고하는 형태로 알고 있다"며 "(복귀에 대한) 판단 근거가 부족한 상황에서 근거가 추가되고, 그들을 조금 더 설득할 수 있는 상황이 생기면 수련을 재개할 기회가 열리는 게 마땅하다고 생각한다"고 말했다.

복지부에 따르면 전국의 수련병원은 하반기에 수련을 재개할 인턴 3006명, 레지던트 1년차 3207명, 레지던트 상급연차(2∼4년차) 70285명 등 총 1만3498명을 모집한다.

사직 전공의가 원래 근무하던 병원과 과목으로 돌아오는 경우엔 정원이 초과하더라도 절차에 따라 사후정원을 인정해 받아줄 예정이다. 정부는 또 입영 대기 상태인 전공의가 복귀할 경우 수련을 모두 마친 후 입영할 수 있게 최대한 조치하기로 했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지