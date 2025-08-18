임용 10년 기념 만남…식사 중 뛰쳐나가 시민 생명 구한 경찰관들

중앙경찰학교 282기 동기 5명

구급차 도착 전 쓰러진 어르신 응급조치

경찰에 임용된 지 10년째 되던 날을 기념해 모인 중앙경찰학교 동기 경찰관 5명이 갑자기 쓰러진 어르신을 구조한 사실이 뒤늦게 알려져 화제다.

서울경찰 유튜브 채널은 18일 '경찰 된 지 10년째 되던 날…그들이 식사 중 달려 나간 이유는'이라는 제목의 영상을 공개했다. 해당 영상은 지난달 24일 저녁 서울 강남구의 한 음식점에 건장한 남성들이 들어오는 장면으로 시작한다. 이들은 가게로 들어오며 서로에게 '충성!'을 외치고 거수경례를 주고받는 등 동기애를 나눴다.

지난달 24일 서울 수서경찰서 정용진 경사가 쓰러진 시민에게 심폐소생술을 하고 있다.

하지만 즐거운 식사 자리는 곧 긴박한 상황으로 바뀌었다. 한 여성이 급히 문을 열고 들어와 "심폐소생술 할 줄 아느냐"고 물었다. 경찰관들은 곧바로 자리를 박차고 나가 쓰러진 어르신을 발견했다.

지난달 24일 서울 중랑경찰서 정희목 경사가 인근 지하철 역으로 뛰어가 심장 제세동기를 들고 현장으로 돌아가고 있다.

서울 수서경찰서 정용진 경사가 즉시 심폐소생술을 시작했고, 동료들은 119에 신고하는 동시에 기도 확보를 맡았다. 같은 경찰서 소속 조한솔·이후성 경사와 강원 원주경찰서 권두성 경위도 구조에 힘을 보탰다. 이 과정에서 서울 중랑경찰서 정희목 경사는 인근 지하철역으로 달려가 개찰구를 뛰어넘고 자동심장충격기(AED)를 들고 돌아와 신속히 투입했다.

이들의 합동 대응 덕분에 어르신은 구급차 도착 전 호흡과 의식을 회복했고, 이후 병원으로 이송돼 건강을 되찾은 것으로 전해졌다.

경찰 임용 10년 기념하려 모인 경찰학교 동기들

주인공들은 중앙경찰학교 282기 동기들로, 서울 수서경찰서 조한솔 경사, 이후성, 정용진 경사와 서울 중랑경찰서 정희목 경사와 강원 원주서 권두성 경위다. 이들은 "10년이 지나도 처음 경찰이 됐을 때의 사명감은 전혀 변하지 않았다"며 "앞으로도 늘 시민들 곁에 있는 경찰이 되겠다"고 밝혔다.

이들의 미담을 접한 누리꾼들은 "밥 먹다가 많이 놀랐을 듯. 의미 있는 날에 의미 있는 일 하셨다", "저분(어르신)은 경찰분들 만난 것도 행운이다" ,"오늘도 열 일을 하셨다", "감사하다" 등의 반응을 보였다.





