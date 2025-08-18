본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

양산시, 장애인·노인 전동보조기기 안심보험 첫 수혜

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.18 16:59

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

장애인·노인 등 교통약자 이동 안전망 강화 성과

경남 양산시가 올해 1월부터 전동휠체어, 전동스쿠터 등 전동보조기기를 이용하는 장애인·노인의 안전사고에 대비해 가입한 '장애인·노인 전동보조기기 안심운행보험'의 보험금이 지급되는 첫 번째 사례가 발생했다.


해당 사례는 지난 6월 양산시에 주소를 둔 장애인이 전동기기 운행 중 과실로 인해 차량의 앞 범퍼를 충격한 대물사고로, 해당 보험을 통해 대물배상을 처리에 도움을 받게 됐다.

양산시에서 올해 첫 가입한 '장애인·노인 전동보조기기 안심운행보험'은 전동보조기기 운행 중에 발생할 수 있는 제3자에 대한 대인·대물 배상책임을 최대 2000만원 한도로 보장하는 보험 상품이다.


이를 통해 시는 사회적 교통 약자인 장애인과 노인들의 안전망을 강화하고자 하는 목적을 실현하고 있다. 보험 가입 대상자는 양산시에 주소를 둔 등록 장애인과 만 65세 이상 노인으로, 별도의 가입 절차는 없으며 가입비는 시에서 전액 부담한다.


시 관계자는 "장애인과 노인들이 안전하고 안심할 수 있는 환경을 마련하기 위해 보험을 도입했다"며 "앞으로도 지속적인 지원을 통해 이들의 이동권과 경제적 부담 완화에 노력을 이어갈 것"이라고 말했다.

전동보조기기안심운행보험 안내.

전동보조기기안심운행보험 안내.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

네이버 男 평균 연봉 1억 찍는 동안 카카오는…

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

'하루 2조원 쏠쏠하네'…"월요일을 공휴일로" 깜짝 연구결과

"김건희도 계엄 공동책임, 위자료 내라" 1만2000명 尹부부에 손배소

농성 중 체조·당원에 호통…국힘 전대 막판 변수는

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

특검 "김건희, 대부분 진술거부권…간혹 '모른다, 기억 안 난다' 답변"

새로운 이슈 보기