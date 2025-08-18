양산시, 장애인·노인 전동보조기기 안심보험 첫 수혜

장애인·노인 등 교통약자 이동 안전망 강화 성과

경남 양산시가 올해 1월부터 전동휠체어, 전동스쿠터 등 전동보조기기를 이용하는 장애인·노인의 안전사고에 대비해 가입한 '장애인·노인 전동보조기기 안심운행보험'의 보험금이 지급되는 첫 번째 사례가 발생했다.

해당 사례는 지난 6월 양산시에 주소를 둔 장애인이 전동기기 운행 중 과실로 인해 차량의 앞 범퍼를 충격한 대물사고로, 해당 보험을 통해 대물배상을 처리에 도움을 받게 됐다.

양산시에서 올해 첫 가입한 '장애인·노인 전동보조기기 안심운행보험'은 전동보조기기 운행 중에 발생할 수 있는 제3자에 대한 대인·대물 배상책임을 최대 2000만원 한도로 보장하는 보험 상품이다.

이를 통해 시는 사회적 교통 약자인 장애인과 노인들의 안전망을 강화하고자 하는 목적을 실현하고 있다. 보험 가입 대상자는 양산시에 주소를 둔 등록 장애인과 만 65세 이상 노인으로, 별도의 가입 절차는 없으며 가입비는 시에서 전액 부담한다.

시 관계자는 "장애인과 노인들이 안전하고 안심할 수 있는 환경을 마련하기 위해 보험을 도입했다"며 "앞으로도 지속적인 지원을 통해 이들의 이동권과 경제적 부담 완화에 노력을 이어갈 것"이라고 말했다.





