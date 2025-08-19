본문 바로가기
경영계 "노란봉투법 최소 1년 유예해야" [3분 브리프]

입력2025.08.19 08:00

00분 49초 소요
[한 눈에 읽기]
①경제단체, 공동성명서 요구사항 발표
②美 "우크라에 나토식 집단방위" 시사…18일 백악관 회담 주목
③은행들, 대출 문턱 높여…고소득·고신용자도 대출 어렵다

MARKET INDEX
경영계 "노란봉투법 최소 1년 유예해야" [3분 브리프]
○뉴욕증시 3대지수 보합권 마감

○파월 22일 잭슨홀 연설…금리인하 신호 주나

○홈디포·월마트·타깃 등 소매업체 실적 발표

TOP 3 NEWS
■ "1년 유예해달라" 경영계, 노란봉투법 강행에 속도조절 공식제안
○18일 공동성명서 요구사항 발표
○"최소 1년 시행유예" 요청
○경제단체, 노란봉투법 저지 위한 막판 총력전 돌입 
■ 美 "우크라에 나토식 집단방위" 시사…18일 백악관 회담 종전 분수령
○위트코프, CNN에 "푸틴도 동의"
○루비오도 "우크라에 안전 보장 제안 가능성
○18일 백악관서 美·우크라·유럽 정상 회담
■ 하반기 대출절벽 현실화…고소득·고신용자도 돈 빌리기 힘들다
○8월 들어 가계대출 증가 일평균 1700억원 수준
○최대폭 증가 했던 지난 6월 대비 절반
○은행권 "안심하긴 이르다"며 자체적으로 대출 문턱 높여
그래픽 뉴스 : 프로필렌 전용 설비도 '적자 늪'…가동 중단하고 빚으로 연명
프로필렌 전용 설비도 '적자 늪'…가동 중단하고 빚으로 연명

○NCC 없이 프로필렌 생산하는 효성화학 등

○부채 늘고 마진 줄어…태광산업은 공장 멈춰

○SK어드밴스드, 실적 부진에 부채비율 241%

돈이 되는 法
인턴제 폐지하는 대형 로펌들 우수 로스쿨생 선점 나서
■ 인턴제 폐지하는 대형 로펌들 우수 로스쿨생 선점 나서
○업계 수시·상시 채용 확대 추세
○광장·세종·바른, 인턴십 폐지
○중소형은 '근속·융화' 중시
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025081814182170511
■ 주지 사망하자 통장서 슬쩍 '횡령'
○신임 주지·자금관리자 협심해 계좌서 2.5억원 출금
○항소심 "위탁관계 인정 어려워"…무죄 선고
○대법, 무죄 판단 '원심 판결' 파기환송
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/2025081814231782616
■ 10년 만에 매출 100억 달성 - 법무법인 이제
○대형 로펌급 전문성에 중소 로펌의 기민함
○'별산제' 아닌 '원펌(One firm)' 체제 운영
○권국현 대표변호사 "강소국 스위스 같은 로펌으로"
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/2025081814264944507

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 에스엔시스 상장, 확정 공모가 3만원


○해외

00:30 미국 6개월물 국채 입찰

18:30 독일 5년물 Bobl 국채 입찰

21:30 미국 건축승인건수 (7월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 26℃(0℃) ｜최고기온 : 30℃(1℃)
○강수확률 오전 60%｜오후 30%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

