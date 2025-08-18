제주도, 2025년 을지연습 돌입

오영훈 지사, 18일 최초상황보고회의 주재

오영훈 제주특별자치도지사가 18일 제주도청 상황실에서 '2025 을지훈련' 비상대비태세 확립을 위한 최초상황보고회의를 주재하고 있다. 제주도 제공.

제주특별자치도는 18일부터 21일까지 4일간 제주도 내 전역에서 2025년 을지연습을 실시한다.

을지연습은 전시ㆍ사변 등 국가비상사태 발생 시 국가안보와 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 정부 차원에서 비상 대비계획을 점검ㆍ보완하고, 전시 임무 수행 절차에 숙달하기 위해 연 1회 전국 단위로 실시하는 비상 대비 연습이다.

제주도는 연습 1일 차인 18일 전 공무원을 대상으로 불시 비상 소집을 실시했으며, 행정조직을 전시조직으로 전환하고 전시 종합상황실을 구성·운영했다.

오영훈 지사는 18일 오전 10시 도청 지하 충무상황실에서 을지연습 최초 상황 보고 회의를 주재했고 오는 20일 삼다수 공장에서 진행되는 도 대표 훈련에 참석해 민ㆍ관ㆍ군ㆍ경ㆍ소방 합동 대응 태세 능력 점검에 나설 계획이다.





호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr



