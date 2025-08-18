본문 바로가기
김동연, 김대중 전대통령 서거 16주기 맞아 "인동초 정신 이어가겠다"

이영규기자

입력2025.08.18 15:04

김동연 경기도지사가 18일 김대중 전 대통령 서거 16주기를 맞아 '인동초의 정신'을 더 크게 이어가겠다고 약속했다.


김동연 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "도지사 공관 도담소(옛 도지사공관)에는 '인동초'가 심겨 있다"며 "김대중 대통령께서 자신의 표상으로 삼으셨던 바로 그 꽃"이라고 소개했다.

이어 "'나는 마지막까지 역사와 국민을 믿었다'는 제 집무실에 걸어놓은 대통령님의 말씀"이라며 "1998년 2월25일 대통령께서 취임하시던 그 날을 기억한다"고 회고했다.


김동연 경기도지사가 18일 자신의 SNS에 올린 글과 사진

김동연 경기도지사가 18일 자신의 SNS에 올린 글과 사진

그러면서 "'우리 모두는 땀과 눈물과 고통을 요구받고 있다'면서 뜨거운 눈물을 삼키시던 대통령님은 결국 국민과 함께 위기를 극복해 내셨다"고 평가했다.


나아가 "27년 전 그때처럼, 다시 민주주의와 민생, 평화를 세워나가는 출발선에 섰다"며 "인동초 김대중이 열어온 그 길 위에서 더 크게 이어갈 것을, 오늘 김대중 대통령 서거 16주기를 맞으며 다짐해 본다"고 덧붙였다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
