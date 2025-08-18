김동연, 김대중 전대통령 서거 16주기 맞아 "인동초 정신 이어가겠다"

김동연 경기도지사가 18일 김대중 전 대통령 서거 16주기를 맞아 '인동초의 정신'을 더 크게 이어가겠다고 약속했다.
김동연 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "도지사 공관 도담소(옛 도지사공관)에는 '인동초'가 심겨 있다"며 "김대중 대통령께서 자신의 표상으로 삼으셨던 바로 그 꽃"이라고 소개했다.
이어 "'나는 마지막까지 역사와 국민을 믿었다'는 제 집무실에 걸어놓은 대통령님의 말씀"이라며 "1998년 2월25일 대통령께서 취임하시던 그 날을 기억한다"고 회고했다.
그러면서 "'우리 모두는 땀과 눈물과 고통을 요구받고 있다'면서 뜨거운 눈물을 삼키시던 대통령님은 결국 국민과 함께 위기를 극복해 내셨다"고 평가했다.
나아가 "27년 전 그때처럼, 다시 민주주의와 민생, 평화를 세워나가는 출발선에 섰다"며 "인동초 김대중이 열어온 그 길 위에서 더 크게 이어갈 것을, 오늘 김대중 대통령 서거 16주기를 맞으며 다짐해 본다"고 덧붙였다.
이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
