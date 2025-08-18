한국해양수산개발원, ‘바다가는 달’ 캠페인 정책 효과 분석 결과 발표

내국인 방문 12.3% 증가… 정책 캠페인 효과 뚜렷하게 나타나

한국해양수산개발원(KMI, 원장 조정희)은 문화체육관광부·한국관광공사와 해양수산부가 공동으로 추진한 해양관광 캠페인 '바다가는 달'의 정책 효과 분석 결과를 발표했다.

'바다가는 달'은 2025년 5월 한 달간 진행된 범부처 해양관광 활성화 캠페인으로 '파도 파도 끝없는'을 슬로건으로 내세워 전국 연안·어촌지역에서 숙박·체험·입장권·관광상품 할인과 지역 특화 콘텐츠와 행사를 제공했다.

KMI 최일선 박사팀(해양관광·문화연구실)과 한국관광공사의 공동 분석에 따르면, 캠페인 기간인 2025년 5월 전국 연안·어촌지역을 방문한 내국인 수는 전년 동월 대비 12.3% 증가했다. 특히 수도권과 동해권 연안지역에서 두 자릿수 이상의 증가율을 기록해 단순 계절 효과를 넘어 실질적인 방문 유인 효과를 거둔 것으로 나타났다.

같은 기간 연안·어촌지역의 소비 규모도 증가했지만 증가폭은 기대보다 제한적이었다. 이는 국내 관광시장이 전반적으로 정체기에 접어든 상황에서 정책 효과가 일부 상쇄된 결과로 해석된다. 다만 연안·어촌지역 소비 증가율(2.3%)은 같은 기간 전체 관광시장 소비 증가율(0.37%)에 비해 상대적으로 높은 수준을 기록했다.

외국인 관광객의 소비와 방문도 눈에 띄는 증가세를 보였다. 같은 달 외국인의 연안·어촌지역 소비는 전년 동월 대비 17.5% 늘었으며 방문객 수도 962만명으로 18.0% 증가했다. 이는 내국인을 대상으로 한 캠페인이었음에도 불구하고 외국인 관광 수요에도 간접적인 파급효과(spillover effect)가 있었던 것으로 분석된다.

지역별 소비 증감률은 차이를 보였다. 전북(+10.8%), 강원(+10.7%), 충남(+8.1%) 연안은 뚜렷한 증가세를 보였으나, 제주(-8.7%)와 울산(-2.0%) 연안은 오히려 감소했다. 특히 제주는 전년 동월 대비 가장 큰 감소폭을 기록하며 관광 수요 위축이 확인됐다.

연안 지자체별 내국인 관광소비 24년 5월 vs. 25년 5월 증감률. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>