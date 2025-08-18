송언석 국민의힘 비대위원장이 18일 서울 종로구에 위치한 김건희 특검 사무실 앞에서 열린 '현장 비상 의원총회'에 참석,모두발언을 하고 있다.
[포토] 발언하는 송언석 비대위원장
2025년 08월 18일(월)
