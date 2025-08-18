"너네는 약속 다 지키고 사냐?"…유승준, 유튜브 복귀 선언

'병역 기피 논란' 유승준, 유튜브 복귀 시동

"삶의 작은 부분들을 나누며 소통하고 싶어"

병역 기피 혐의로 23년째 한국 땅을 밟지 못하고 있는 가수 유승준(스티브 유)이 유튜브 복귀를 알렸다. 그러나 대다수의 누리꾼은 냉담한 반응을 보인다.

17일 유승준의 공식 유튜브 채널에는 '유승준 컴백? BREAKING NEWS! Yoo Seung Jun aka YSJ has returned?'라는 제목의 영상이 올라왔다.

유승준은 "많이 보고 싶었다. 그동안 잘 지내셨나. 너무 오랜만에 인사드린다"며 안부 인사를 전했다. 그는 "앞으로 유튜브를 통해 제 삶의 작은 부분들을 여러분들과 함께 나누고 또 소통하려고 한다. 많은 사랑과 성원 부탁한다"고 밝혔다.

이날 영상에서 유승준은 자신을 향한 비난 여론에 대해서 불만을 털어놓기도 했다. 그는 "하물며 내가 너를 모르는데 넌들 나를 알겠느냐"며 "네가 뭔데 판단을 하냐? 너희들은 한 약속 다 지키고 사냐?"고 말했다.

이어 "아무것도 없이 시작해서 여기까지 왔다"며 "돌아보면 뭐 그렇게 손해 본 게 있을까 싶다. 지금까지 버텨온 것도 어떻게 보면 기적"이라고 언급하기도 했다. 그러면서 "그냥 이렇게 끝내기에는 아직 못다 한 꿈과 열정이 식지 않아서 꿈꾸는 것이 포기가 안 된다. 인생은 너무 짧으니까"라고 강조했다.

영상을 접한 대다수의 누리꾼은 "약속은 안 지켜도 법은 지켜야지" "실수에도 무게가 있다" "국방은 의무지, 약속이 아니다" "넘치는 끼와 재능을 자기 발로 걷어차고 남 원망하지 말기" 등 싸늘한 반응을 보였다.

1997년에 데뷔해 전 국민적인 인기를 누렸던 유승준은 2002년 입대를 앞두고 한국 국적을 포기, 미국 시민권을 취득하면서 병역기피 논란에 휩싸였다. 이에 법무부는 출입국관리법 11조 1항에 따라 그의 입국을 금지했다. 이후 그는 세 차례 재외동포(F-4) 비자를 신청했으나 LA 총영사관에서 모두 거부당했다.

최근 '유승준 팬'이라고 주장하는 일부 누리꾼들이 광복절 '사면'을 계기로 유승준 입국 허용을 요구해 논란이 되기도 했다. 이에 유승준은 "나는 사면을 원한 적도 없다. 누군지도 모르는 사람이 제출한 성명문"이라고 해명했다.





