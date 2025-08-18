영암 감나무밭서 80대 농부, 농약살포기에 끼여 숨져

배우자와 농약 살포 중 사고…심정지 발견

병원 이송됐으나 숨져…경찰 경위 조사

전남 영암군 감나무밭에서 80대 농부가 농약살포기와 나무 사이에 끼여 숨졌다.

18일 전남소방본부 등에 따르면 전날 오전 9시 9분께 영암군 금정면 한 감나무밭에서 80대 A씨가 농약살포기와 감나무 사이에 끼였다는 신고가 접수됐다.

심정지 상태로 발견된 A씨는 소방 당국에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. 당시 A씨는 배우자와 함께 거리를 두고 감나무밭에서 농약을 살포하던 중이었다. 배우자가 쓰러져 있는 A씨를 발견해 소방 당국에 신고했다.

경찰은 경운기 모양의 농약살포기를 이용해 작업 중이던 A씨가 사고를 당한 것으로 보고 배우자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.





