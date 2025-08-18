본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

영암 감나무밭서 80대 농부, 농약살포기에 끼여 숨져

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.18 10:46

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

배우자와 농약 살포 중 사고…심정지 발견
병원 이송됐으나 숨져…경찰 경위 조사

영암 감나무밭서 80대 농부, 농약살포기에 끼여 숨져
AD
원본보기 아이콘

전남 영암군 감나무밭에서 80대 농부가 농약살포기와 나무 사이에 끼여 숨졌다.


18일 전남소방본부 등에 따르면 전날 오전 9시 9분께 영암군 금정면 한 감나무밭에서 80대 A씨가 농약살포기와 감나무 사이에 끼였다는 신고가 접수됐다.

심정지 상태로 발견된 A씨는 소방 당국에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. 당시 A씨는 배우자와 함께 거리를 두고 감나무밭에서 농약을 살포하던 중이었다. 배우자가 쓰러져 있는 A씨를 발견해 소방 당국에 신고했다.


경찰은 경운기 모양의 농약살포기를 이용해 작업 중이던 A씨가 사고를 당한 것으로 보고 배우자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"광복 80주년 영상에 일본 철도라니"…비판 폭주에 '비공개 전환'

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

"사막에 시한폭탄이 나타났다"…'이것' 급증에 라스베이거스 화들짝

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

김건희 특검, ‘金·김예성·건진법사’ 동시 소환 조사… 대질신문 가능성

새로운 이슈 보기