[포토] 인사하는 원민경 여성가족부 장관 후보자

원민경 여성가족부 장관 후보자가 18일 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문 사무실에 출근하며 지명 소감을 밝힌 뒤 인사하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>