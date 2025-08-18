본문 바로가기
마이리얼트립, 월 거래액 2000억원 돌파…"연 3조원대 도전"

최호경기자

입력2025.08.18 09:50

마이리얼트립은 지난달 월간 거래액(GMV)이 2171억원을 기록하며 역대 최고치를 경신했다고 18일 밝혔다.


마이리얼트립에 따르면, 월 거래액은 2023년 1000억원에 도달한 뒤 지난달 처음으로 2000억원을 넘었다. 올해 1~7월 누적 거래액은 전년 동기 대비 42% 증가한 1조3000억원이며. 연말에는 2조6000억원 돌파가 유력할 것으로 보인다.

마이리얼트립은 지난달 월간 거래액(GMV)이 2171억 원을 기록하며 역대 최고치를 경신했다고 18일 밝혔다. 마이리얼트립

성장 동력으로는 인공지능(AI) 기반 맞춤 여정 추천, 예약 프로세스 간소화, 고객 응답 자동화 등 사용자 편의 개선이 주효했다는 분석이다.

마이리얼트립은 하반기 개인화 서비스 강화와 브랜드 캠페인 전개를 통해 글로벌 경쟁력을 제고하고, 연간 거래액 3조원대 진입을 추진할 계획이다.


이동건 마이리얼트립 대표는 "역대 최고 거래액 달성은 고객과 파트너를 연결하는 우리의 전략이 시장에서 입증된 결과"라며 "앞으로도 더 나은 여행 경험과 가치를 제공하기 위해 기술·서비스 혁신을 지속하겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
